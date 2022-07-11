Липень, 11 в 8:35

Внаслідок ворожого ракетного удару по Часовому Ярі 9 липня загинуло вже 17 людей.

Про це повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

– 11 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 17 загиблих осіб, врятовано з-під завалів шість осіб, – зазначили у ДСНС.

Станом на 08.00 рятувальники розчистили та розібрали близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку. Наразі пошукова операція триває.

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За попередньою інформацією під завалами можливе перебування ще 22 осіб, з них одна дитина (хлопчик дев’яти років).

Від Головного управління залучено 55 людей та сім одиниць техніки, два автокрани та два навантажувачі від місцевих органів влади.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що окупанти завдали ударів по Часовому Яру з реактивних систем Ураган.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 138-му добу.

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