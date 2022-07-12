Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

“Жест доброї волі”: окупанти покинули на Херсонщині техніку з боєкомплектом

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російський танк
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники виявили поблизу звільненого Потьомкиного в Херсонській області покинуту техніку окупантів із боєкомплектом.

Зокрема, російські загарбники залишили:

  • один танк Т-72Б3,
  • дві БМП-2,
  • одну БМД-2К,
  • один БТР-Д.

Справну російську техніку українські військові виявили, коли дорозвідували район, що прилягає до звільненого наприкінці червня села Потьомкиного.

Зараз дивляться

– Трофейні засоби як жест доброї волі перевели до складу Збройних сил України, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, зараз в ОК Південь уточнюють втрати ворога після авіаударів ЗСУ 11 липня.

Напередодні українські штурмовики завдали трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів у Миколаївській області та в районах Снігурівки та Любимівки.

Гелікоптери ж вдарили по опорному пункту РФ у районі Правдиного та по позиціях окупантів навколо Олександрівки.

Карта бойових дій довкола Херсона та Миколаєва 11 липня 2022

ISW

Нині вже відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань 11 липня ліквідували:

  • 52 російських військових,
  • гаубицю Мста-Б,
  • міномет,
  • сім одиниць броньованої та автомобільної техніки,
  • склад із боєприпасами в Новій Каховці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка