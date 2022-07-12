“Жест доброї волі”: окупанти покинули на Херсонщині техніку з боєкомплектом
Українські захисники виявили поблизу звільненого Потьомкиного в Херсонській області покинуту техніку окупантів із боєкомплектом.
Зокрема, російські загарбники залишили:
- один танк Т-72Б3,
- дві БМП-2,
- одну БМД-2К,
- один БТР-Д.
Справну російську техніку українські військові виявили, коли дорозвідували район, що прилягає до звільненого наприкінці червня села Потьомкиного.
– Трофейні засоби як жест доброї волі перевели до складу Збройних сил України, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.
Крім того, зараз в ОК Південь уточнюють втрати ворога після авіаударів ЗСУ 11 липня.
Напередодні українські штурмовики завдали трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів у Миколаївській області та в районах Снігурівки та Любимівки.
Гелікоптери ж вдарили по опорному пункту РФ у районі Правдиного та по позиціях окупантів навколо Олександрівки.
Нині вже відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань 11 липня ліквідували:
- 52 російських військових,
- гаубицю Мста-Б,
- міномет,
- сім одиниць броньованої та автомобільної техніки,
- склад із боєприпасами в Новій Каховці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.
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Джерело: ОК Південь