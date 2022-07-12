“Жест доброї волі”: окупанти покинули на Херсонщині техніку з боєкомплектом

Липень, 12 в 7:38

Українські захисники виявили поблизу звільненого Потьомкиного в Херсонській області покинуту техніку окупантів із боєкомплектом.

Зокрема, російські загарбники залишили:

один танк Т-72Б3,

дві БМП-2,

одну БМД-2К,

один БТР-Д.

Справну російську техніку українські військові виявили, коли дорозвідували район, що прилягає до звільненого наприкінці червня села Потьомкиного.

Зараз дивляться

– Трофейні засоби як жест доброї волі перевели до складу Збройних сил України, – зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Крім того, зараз в ОК Південь уточнюють втрати ворога після авіаударів ЗСУ 11 липня.

Напередодні українські штурмовики завдали трьох авіаційних ударів по складах боєприпасів у Миколаївській області та в районах Снігурівки та Любимівки.

Гелікоптери ж вдарили по опорному пункту РФ у районі Правдиного та по позиціях окупантів навколо Олександрівки.

Нині вже відомо, що ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань 11 липня ліквідували:

52 російських військових,

гаубицю Мста-Б,

міномет,

сім одиниць броньованої та автомобільної техніки,

склад із боєприпасами в Новій Каховці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 139-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь