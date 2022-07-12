“Жест доброй воли”: оккупанты бросили на Херсонщине технику с боекомплектом
Украинские защитники обнаружили вблизи освобожденного Потемкино Херсонской области брошенную технику оккупантов с боекомплектом.
В частности, российские захватчики оставили:
- один танк Т-72Б3,
- две БМП-2,
- одну БМД-2К,
- один БТР-Д.
Исправную российскую технику украинские военные обнаружили, когда разведывали район, прилегающий к освобожденному в конце июня селу Потемкино.
– Трофейные средства как жест доброй воли перевели в состав Вооруженных сил Украины, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
Кроме того, сейчас в ОК Юг уточняют потери врага после авиаударов ВСУ 11 июля.
Накануне украинские штурмовики нанесли три авиационных удара по складам боеприпасов в Николаевской области и в районах Снигиревки и Любимовки.
Вертолеты же ударили по опорному пункту РФ в районе Правдино и по позициям оккупантов вокруг Александровки.
Теперь уже известно, что ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач 11 июля ликвидировали:
- 52 российских военных,
- гаубицу Мста-Б,
- миномет,
- семь единиц бронированной и автомобильной техники,
- склад с боеприпасами в Новой Каховке.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг