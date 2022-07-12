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Факты / Украина

“Жест доброй воли”: оккупанты бросили на Херсонщине технику с боекомплектом

Татьяна Забожко, редактор ленты
російський танк
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники обнаружили вблизи освобожденного Потемкино Херсонской области брошенную технику оккупантов с боекомплектом.

В частности, российские захватчики оставили:

  • один танк Т-72Б3,
  • две БМП-2,
  • одну БМД-2К,
  • один БТР-Д.

Исправную российскую технику украинские военные обнаружили, когда разведывали район, прилегающий к освобожденному в конце июня селу Потемкино.

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– Трофейные средства как жест доброй воли перевели в состав Вооруженных сил Украины, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

Кроме того, сейчас в ОК Юг уточняют потери врага после авиаударов ВСУ 11 июля.

Накануне украинские штурмовики нанесли три авиационных удара по складам боеприпасов в Николаевской области и в районах Снигиревки и Любимовки.

Вертолеты же ударили по опорному пункту РФ в районе Правдино и по позициям оккупантов вокруг Александровки.

Теперь уже известно, что ракетно-артиллерийские подразделения при выполнении огневых задач 11 июля ликвидировали:

  • 52 российских военных,
  • гаубицу Мста-Б,
  • миномет,
  • семь единиц бронированной и автомобильной техники,
  • склад с боеприпасами в Новой Каховке.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 139-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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