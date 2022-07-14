Липень, 14 в 20:38

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний стверджує, що ЗСУ витіснили війська ворога з-під Києва та організували надійну оборону столиці, тож армія РФ не зможе напасти на цьому напрямку, проте залишається актуальною загроза авіаударів.

– У лютому-березні бої точилися під Києвом. Проте нам вдалося організувати надійну оборону столиці та витіснити ворожі війська. Нині ми зміцнюємо оборону. Для захисту міста створено відповідні угруповання військ. Тому різке перенесення бойових дій під Київ – неможливе, – вважає Залужний.

Головнокомандувач додав, що головна небезпека для українців станом на зараз – це ракетні удари.

При цьому захисники України, як зазначив Залужний, збивають чимало ракет супротивника.

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Фото: Валерій Залужний