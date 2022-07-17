Пожежу після ракетного удару по Дніпру приборкували майже 38 годин – ОВА

Липень, 17 в 13:48

17 липня в Дніпрі рятувальники загасили пожежу після ракетного удару РФ по промисловому підприємству.

Приборкували полум’я 90 вогнеборців майже 38 годин.

За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, нині тривають пошуки людини, яка зникла на підприємстві під час ворожої атаки.

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Ракетного удару по Дніпру російські військові завдали увечері 15 липня.

Чотири з шести російських ракет українські захисники збили. Інші дві поцілили в завод Південмаш та вулицю із жвавим рухом поряд.

Ракетні удари забрали життя трьох людей. Ще 16 дістали травми. Семеро із них зараз перебувають у лікарні.

Після ракетного удару почали ширитися чутки про імовірний витік гептилу.

Однак 17 липня в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поширену інформацію спростували, назвавши її фейковою.

За даними місцевого штабу тероборони, вкрай небезпечний для людини компонент ракетного палива гептил та його похідні екстрено утилізували ще на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 144-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко