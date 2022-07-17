Июль, 17 в 13:48

17 июля в Днепре спасатели потушили пожар после ракетного удара РФ по промышленному предприятию.

Укрощали пламя 90 пожарных почти 38 часов.

По словам руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, сейчас продолжаются поиски человека, пропавшего на предприятии во время вражеской атаки.

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Ракетный удар по Днепру российские военные нанесли вечером 15 июля.

Четыре из шести российских ракет украинские защитники сбили. Остальные две попали в завод Южмаш и улицу с оживленным движением рядом.

Ракетные удары унесли жизни трех человек. Еще 16 получили травмы. Семь из них сейчас находятся в больнице.

После ракетного удара начали распространяться слухи о вероятной утечке гептила.

Однако 17 июля в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности распространенную информацию опровергли, назвав ее фейковой.

Согласно данным местного штаба теробороны, крайне опасный для человека компонент ракетного топлива гептил и его производные экстренно утилизировали еще в начале полномасштабного вторжения РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко