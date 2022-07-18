Знищили понад 30 окупантів: розвідники ліквідували ДРГ на Харківщині

Липень, 18 в 15:26

Українська розвідгрупа Кедр знищила диверсантів морської піхоти Північного флоту ВМФ Росії.

Спецоперацію провели в селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області. Наші розвідники виявили великий підрозділ російських військових, який розміщувався у зруйнованих будівлях.

36 окупантів було знищено, багато загарбників дістали поранення різного ступеню тяжкості.

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Пізніше Кедр, разом з підрозділами місцевої тероборони і Національної гвардії, змусив ворога відійти з позицій, попри його значну чисельну перевагу.

В результаті операції наші розвідники здобули численні трофеї та взяли в полон пораненого командира взводу ворожої диверсійно-розвідувальної групи.

Ним виявився уродженець Запорізької області 1989 року народження Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області).

Три роки тому його відправили в угруповання збройних сил РФ у Сирії. На полі бою йому надали первинну медичну допомогу, наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.

Фото: ГУР