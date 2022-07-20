Липень, 19 в 23:47

У США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Оголосити про його виділення планують вже цього тижня.

Про це повідомив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі 19 липня.

– Ми продовжимо надавати Україні історичний рівень допомоги в галузі безпеки. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про наступний пакет озброєнь і обладнання для України. Це буде 16-й такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена, – зазначив він.

Кірбі уточнив, що у новому пакеті військової допомоги буде більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою.

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Також Україна отримає додаткові артилерійські боєприпаси і ракети для РЗСО.

Нагадаємо, президент США Джо Байден 8 липня підписав указ про виділення Україні військової допомоги в розмірі $400 млн, до якої увійшли чотири додаткові реактивні системи залпового вогню HIMARS.