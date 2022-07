У США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Оголосити про його виділення планують вже цього тижня.

Про це повідомив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі 19 липня.

Кірбі уточнив, що у новому пакеті військової допомоги буде більше HIMARS, які українці дуже ефективно використовують для створення різниці на полі бою.

