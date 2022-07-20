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Факти / Україна

Маріупольців закликають евакуюватися: опалення взимку не буде

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Маріупольців закликають евакуюватися: опалення взимку не буде

Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко закликав маріупольців евакуюватись на підконтрольну територію, оскільки взимку місто залишиться без опалення.

– Ще раз наголошуємо. Опалення взимку у Маріуполі не буде. Поки є можливість – евакуюйтеся. Україна чекає на вас. Іншої можливості пережити зиму в цивілізованих умовах немає, – повідомив Андрющенко.

Він додав, що призначений російськими агресорами заступник голови окупаційного уряду Донецької області Євген Солнцев “нарешті сказав правду про майбутнє розселення в будинках Міноборони Росії, що будуються, і маневреного житла на зиму”.

– Отже. Нові квартири отримують лише колаборанти: медики, поліція, представники адміністрацій. Маневрене житло – житло не в Маріуполі, а на “території республіки”. Тобто маріупольців на зиму планують тимчасово розселяти в інших селах, селищах та містах Донецької області, де є натяк на можливість опалення, – розповів радник.

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Фото: Петро Андрющенко

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Джерело: Петро Андрющенко

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