Маріупольцям розповіли, як діяти, якщо окупанти відбирають у них житло

Липень, 20 в 13:15

Усі “рішення”, згідно з якими російські окупанти позбавляють маріупольців будь-якої нерухомості в місті, є назаконними.

Жодні правові наслідки за так званими рішеннями не настають. Громадяни як були власниками житла за українським та міжнародним правом, так ними і залишаються. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

– Що ж робити? Вже в процесі розробки механізми, які дадуть змогу всім отримати повну компенсацію від окупантів за все втрачене. Тому прийміть всі ці втрати як тимчасові, – зауважив він.

Петро Андрющенко також додав, що доступу до реєстрів нерухомості в окупантів немає, тому кожне заселення в квартиру маріупольців є фактичним злочином.

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Крім того, він пояснив, що не потрібно їхати в Маріуполь та переоформляти житло за “правилами” так званої ДНР. По-перше, це нічого не змінить, а, по-друге, це ще й небезпечно.

Адже після повернення в Маріуполь вас можуть не випустити з міста, і ви ризикуєте стати ще одним заручником. Крім того, вас можуть змусити працювати на розборах завалів, а чоловіків мобілізувати в окупаційні війська.

Нагадаємо, 19 липня Петро Анрющенко повідомив, що у маріупольців відбирають житло, якщо вони не зареєстрували нерухомість в окупантів.

Фото: Маріупольська міська рада