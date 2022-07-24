Інтенсивність обстрілів росіян зменшилася утричі після знищення складів з БК – експерт

Липень, 24 в 12:49

Росіяни діють за тією ж тактикою, яку вони використовували й попередні 150 днів активних бойових дій. Вони просуваються невеликими штурмовими групами – 30-50 осіб, але за дуже щільної підтримки з боку бронетехніки.

Про це в ефірі марафону FREEДОМ заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

— Безперечно, перед активними бойовими діями вони застосовують артилерію. Буквально ще 2-3 тижні тому тембр вогню уздовж всієї лінії українського фронту складав від 45 до 60 тис. снарядів. Це просто колосальна кількість, яку росіяни використали протягом одного бойового дня.

Однак зараз завдяки ефективній роботі HIMARS та інших систем артилерійського вогню, які використовують українські сили оборони, тембр стрільби знизився.

Зараз дивляться

— Це природній процес, адже дуже багато складів російських окупантів просто злетіли у повітря. Тому темп стрільби знизився до 15-20 тис. снарядів за добу, – сказав експерт.

Напередодні повідомлялося, що у тимчасово окупованій Горлівці Донецької області горить машинобудівний завод. За попередніми даними, українські захисники знищили ще один склад російських боєприпасів.

Джерело: FREEДОМ