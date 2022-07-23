Липень, 23 в 19:17

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області горить машинобудівний завод.

За попередніми даними, українські захисники знищили ще один склад російських боєприпасів.

У мережі місцеві жителі публікують відео, на яких видно чорний дим. Крім цього, чути звуки вибухів, ймовірно – детонують ворожі боєприпаси.

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Нагадаємо, що за минулу добу українські військові знищили п’ять російських опорних пунктів та два склади боєприпасів на Херсонщині.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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