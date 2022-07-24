Интенсивность обстрелов россиян уменьшилась втрое после уничтожения складов из БК – эксперт

Июль, 24 в 12:49

Россияне действуют по той же тактике, которую они использовали и в предыдущие 150 дней активных боевых действий. Они продвигаются небольшими штурмовыми группами – 30-50 человек, но при очень плотной поддержке со стороны бронетехники.

Об этом в эфире марафона FREEДОМ заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

— Конечно, перед активными боевыми действиями они применяют артиллерию. Буквально еще 2-3 недели тому назад тембр огня вдоль всей линии украинского фронта составлял от 45 до 60 тыс. снарядов. Это просто колоссальное количество, которое россияне использовали в течение одного боевого дня.

Однако сейчас благодаря эффективной работе HIMARS и других систем артиллерийского огня, которые используют украинские силы обороны, тембр стрельбы снизился.

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— Это естественный процесс, ведь очень много складов российских оккупантов просто взлетели в воздух. Поэтому темп стрельбы снизился до 15-20 тыс. снарядов в сутки, — сказал эксперт.

Накануне сообщалось, что во временно оккупированной Горловке Донецкой области загорелся машиностроительный завод. По предварительным данным, ВСУ уничтожили еще один склад российских боеприпасов.

Источник: FREEДОМ