Липень, 24 в 23:03

Глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що поява в Україні першої із дюжини американських систем залпового вогню високої точності HIMARS вже чимало змінила правила гри у війні проти РФ.

Про це він сказав у коментарі Washington Post, опублікованому 24 липня.

Журналісти видання зазначають, що HIMARS виявилися настільки ефективними, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав надавати їм пріоритет при наведенні на мету.

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Для цього, на думку журналістів, Москва хоче купити безпілотники у Ірану – на думку росіян, вони мають допомогти знайти та знищити системи HIMARS.

Повідомляється, що РФ раніше заявила про ураження не менше чотирьох систем озброєння, проте Буданов наголошує, що Україна не втратила жодного з цих РСЗВ.

Тим часом командир батальйону 93-ї механізованої бригади України Богдан Дмитрук повідомив, що після недавнього удару HIMARS по ворожому складу боєприпасів в Ізюмі, розташованому на південний схід від другого за величиною міста України Харкова, російські обстріли стали “у 10 разів меншими”, ніж раніше.

Проте в адміністрації Байдена не поспішають розподіляти ракетні системи.

Буданов зазначив, що найбільш далекобійною системою, яка зараз знаходиться в арсеналі України, є Точка-У – система ще радянських часів із максимальною дальністю близько 75 миль.

Проте їх у розпорядженні України залишилося дуже мало, наголошує голова ГУР.

– Якщо ми отримаємо далекобійні боєприпаси, ми використовуватимемо їх. І росіяни знають, що у будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець, – резюмував він.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від США 30 HIMARS і безліч боєприпасів до них.