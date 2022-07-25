Липень, 24 в 21:32

Українські захисники матимуть змогу звільнити всю Херсонську область від російських агресорів до вересня.

Про це заявив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

– Фактично ми можемо говорити, що перелом у ході воєнних дій настав. Бачимо, що на Херсонщині ЗСУ розпочали контрнаступальні дії. Можна сказати, що до вересня Херсонська область точно буде звільнена, і на всі плани окупантів чекає крах, – сказав Хлань в ефірі одного з українських телеканалів.

Радник наголосив, що українські військові точними ударами по складах окупантів знищили боєкомплект, а ударами по Антонівському та Даріївському мостах – позбавили окупантів можливості швидко підвезти новий.

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Все це, за його словами, створило умови для успішного контрнаступу.

Для поповнення запасів росіянам необхідно вдаватися до хитрощів – перевозити невеликі партії озброєнь, маскуючи їх під гуманітарну допомогу.

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що активний контрнаступ ЗСУ на Херсонщині або ось-ось почнеться, або вже триває.

Сергій Хлань, коментуючи цю інформацію, уточнював, що українські захисники вже мають певні успіхи.

Фото: Херсонці