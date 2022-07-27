Шестеро поранених: РФ обстріляла два райони Харкова

Липень, 27 в 9:00

Уранці 27 липня російські військові обстріляли Індустріальний та Новобаварський райони Харкова.

Оновлено о 09.00. В Індустріальному районі Харкова зафіксовано два прильоти ракетами С-300.

Пошкоджено будівлю об’єкту критичної інфраструктури. Крім того, горіли 10 автомобілів.

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– Шестеро людей дістали поранення. Усіма зараз займаються лікарі. Був ще ранковий приліт до Новобаварського району. Там, на щастя, без постраждалих та без пожежі, але вибиті вікна в житловому будинку, – зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов.

У Чугуївському районі після 05.00 російські окупанти частково зруйнували триповерхову адміністративну будівлю лісового коледжу.

Увечері 26 липня в селі Циркуни Харківського району через обстріл спалахнула пожежа в приватному будинку.

У Дергачівській громаді після 21.00 горів двоповерховий будинок та автомобіль.

У смт Золочів Богодухівського району зруйновані приватний будинок та фермерське господарство.

Нагадаємо, що про обстріл Індустріального району Харкова мер Ігор Терехов повідомив о 05.37 27 липня.

Міський голова заявив, що рятувальники почали розбір завалів. Інформації про жертв на той час не було.

Нагадаємо, що близько 05.00 26 липня окупанти завдали ударів по цивільній інфраструктурі Слобідського району Харкова.

Унаслідок обстрілу спалахнув дах автосалону. Ще кілька снарядів влучили по відкритих територіях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ігор Терехов, Олег Синєгубов