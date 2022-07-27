Нові удари по Антонівському мосту та ворожі обстріли Сумщини: що відбувається на 154-й день війни (онлайн)

Під вечір окупанти обстріляли з мінометів та Градів три громади на Сумщині.

Росія завдала масований ракетний удар по портовій інфраструктурі на Миколаївщині та прибережних селах Одещини.

Росіяни вдарили ракетами по Донеччині – за добу в області загинули 3 людини, 8 поранених, а також обстріляли з мінометів та Градів Сумщину, там поранено 65-річну жінку.

Україні повернули 25 тіл загиблих військових.

На Херсонщині пролунало кілька потужних вибухів поблизу Антонівського мосту, який вже раніше зазнав суттєвих пошкоджень.