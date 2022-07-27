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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Нові удари по Антонівському мосту та ворожі обстріли Сумщини: що відбувається на 154-й день війни (онлайн)

Нові удари по Антонівському мосту та ворожі обстріли Сумщини: що відбувається на 154-й день війни (онлайн)

Під вечір окупанти обстріляли з мінометів та Градів три громади на Сумщині.

Росія завдала масований ракетний удар по портовій інфраструктурі на Миколаївщині та прибережних селах Одещини.

Росіяни вдарили ракетами по Донеччині – за добу в області загинули 3 людини, 8 поранених, а також обстріляли з мінометів та Градів Сумщину, там поранено 65-річну жінку.

Україні повернули 25 тіл загиблих військових.

На Херсонщині пролунало кілька потужних вибухів поблизу Антонівського мосту, який вже раніше зазнав суттєвих пошкоджень.

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01:05 - 27 липня

Президент Володимир Зеленський прокоментував ворожі ракетні удари по Одеській області, а саме по житловому сектору.

Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що росіяни вдарили у приватний сектор важкою зброєю, яка призначена для знищення військових кораблів.

За словами Зеленського цей черговий воєнний злочин не залишиться без удару у відповідь.

– Ми за це будемо обов’язково бити у відповідь… Постійний російський терор Харкова й області, Миколаєва, міст і сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини й Чернігівщини – все це окупантам просто так не минеться, – зауважив Зеленський.

Джерело: Офіс президента

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01:04 - 27 липня

Два найкращі льотчики президента РФ Володимира Путіна загинули від ракет РСЗВ HIMARS в Україні.

Про це пише британське видання Daily Mail.

Видання пише, що йдеться про 41-річного Максима Потьоміна, льотчика винищувача в званні підполковника, який загинув 8 липня, коли його кортеж був обстріляний високоточною реактивною артилерією в Донецьку.

Вважається, що внаслідок тієї ж атаки загинув 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, також льотчик винищувача.

Про загибель офіцерів було відомо раніше, але про те, що їх було вбито з HIMARS, стало відомо лише у вихідні від батька Потьоміна Олексія.

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