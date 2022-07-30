Обстріл колонії в Оленівці: Україна вимагає проведення міжнародного розслідування

Липень, 30 в 16:58

РФ має надати списки загиблих і поранених українських захисників внаслідок обстрілу Росією колонії в Оленівці.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

– 29 липня, одразу після появи інформації про вбивство українських захисників, які утримувалися в колонії Оленівки, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до представників противника з вимогою надати списки всіх загиблих і поранених внаслідок теракту. Всі поранені мають отримати належну медичну допомогу, а тіла загиблих воїнів повинні бути повернені для належного поховання, – йдеться у повідомленні штабу у Telegram.

Зазначається, що наразі представники окупанта не надали жодної відповіді на звернення.

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Крім того, повідомляється, що міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН, які виступали гарантами збереження життя та здоров’я український військовополонених, повинні негайно ініціювати міжнародне розслідування злочину та домагатися покарання всіх причетних.

– Також наголошуємо на необхідності проведення міжнародної інспекції щодо перевірки умов утримання українських військовополонених. Злочин, що стався в Оленівці, грубо порушує міжнародне право, національні законодавства та норми людської моралі. Покарання для всіх причетних до планування та здійснення теракту має бути найсуворішим та невідворотнім, – наголошується у повідомленні.

Також у штабі заявили, що попри “жорстокий злочин страти захисників України, Координаційний штаб продовжує роботу з обміну й повернення оборонців України додому”.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими