Обстрел колонии в Оленовке: Украина требует проведения международного расследования

Июль, 30 в 16:58

РФ должна предоставить списки погибших и раненых украинских защитников в результате обстрела Россией колонии в Еленовке.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

— 29 июля, сразу после появления информации об убийстве украинских защитников, которые содержались в колонии Еленовки, Координационный штаб по обращению с военнопленными обратился к представителям противника с требованием предоставить списки всех погибших и раненых в результате теракта. Все раненые должны получить надлежащую медицинскую помощь, а тела погибших воинов должны быть возвращены для надлежащего захоронения, — говорится в сообщении штаба в Telegram.

Отмечается, что в настоящее время представители оккупанта не дали никакого ответа на обращение.

Сейчас смотрят

Кроме того, сообщается, что международный комитет Красного Креста и ООН, выступавшие гарантами сохранения жизни и здоровья украинских военнопленных, должны немедленно инициировать международное расследование преступления и добиваться наказания всех причастных.

— Также подчеркиваем необходимость проведения международной инспекции относительно проверки условий содержания украинских военнопленных. Преступление, которое произошло в Еленовке, грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым, — отмечается в сообщении.

Также в штабе заявили, что, несмотря на “жестокое преступление казни защитников Украины, Координационный штаб продолжает работу по обмену и возвращению домой защитников Украины”.

Источник: Координационный штаб по обращению с военнопленными