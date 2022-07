У мережі з’явилися супутникові знімки до та після теракту в окупованій Оленівці (Донецька область), під час якого загинули десятки українських військовополонених.

Фото зробила американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies. Знімки оприлюднив у своєму Twitter-акаунті журналіст видання Politico Крістофер Міллер.

Загалом він виклав чотири фотографії створеного російськими окупантами табору для військовополонених. Дві з них були зроблені до теракту, 27 липня, а дві після – 30 липня.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. ???? @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j

— Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022