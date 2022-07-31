Липень, 31 в 12:39

У мережі з’явилися супутникові знімки до та після теракту в окупованій Оленівці (Донецька область), під час якого загинули десятки українських військовополонених.

Фото зробила американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies. Знімки оприлюднив у своєму Twitter-акаунті журналіст видання Politico Крістофер Міллер.

Загалом він виклав чотири фотографії створеного російськими окупантами табору для військовополонених. Дві з них були зроблені до теракту, 27 липня, а дві після – 30 липня.

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– Нові супутникові знімки в’язниці в Оленівці в окупованій Росією Донецькій області України, де щонайменше 50 українських військовополонених було вбито внаслідок атаки, яку, за словами Києва, і за попередніми даними, вчинили російські війська, – зазначив Міллер.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. ???? @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j — Christopher Miller (@ChristopherJM) July 30, 2022

На знімках чітко видно, що під час теракту в ніч на 29 липня була зруйнована лише одна будівля – барак, куди перевели українських військовополонених. Інші всі будівлі на території так званої колонії рашистів залишилися абсолютно неушкодженими.

Ці фото спростовують версію російської пропаганди про начебто “ракетний обстріл ЗСУ” із систем HIMARS. Адже на знімках не видно ударного кратеру, який би утворився внаслідок такого удару. До того ж, кожен постріл і ціль влучання з HIMARS надійно документуються.

Супутникові знімки можуть слугувати ще одним підтвердженням, що війська РФ вчинили воєнний злочин в Оленівці.

За даними розслідувачів з InformNapalm, для масового знищення українських військовополонених окупанти могли застосувати термобаричну зброю, яка спалює людей живцем.

Точних даних щодо кількості загиблих та поранених українських військових досі немає. Озвучувалися різні цифри: в Офісі генпрокурора заявляли про близько 40 загиблих та 130 поранених, а президент Володимир Зеленський повідомляв про понад 50 загиблих.

Служба безпеки України раніше оприлюднила докази (перехоплення розмов рашистів), що теракт в Оленівці скоїли російські загарбники.

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Джерело: Крістофер Міллер

Фото: Maxar Technologies