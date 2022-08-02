Україна все ще не отримала офіційні списки загиблих полонених в Оленівці – ГУР

Серпень, 02 в 12:18

Україна досі не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених українців внаслідок теракту в Оленівці на території окупованої Донецької області.

Про це повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

– Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії щодо надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей. Ми можемо оперувати лише тими даними, які оприлюднили в інтернеті росіяни, – пояснив він.

Андрій Юсов додав, що опубліковані в інтернеті списки опрацьовуються, збираються дані з інших джерел. Але підстав довіряти і говорити про те, що вони підтверджені, немає.

Зараз дивляться

Адже під час перевірки у зазначених списках знайшли прізвища тих українських бійців, які були поранені до подій в Оленівці. Щодо них були домовленості про обмін найближчим часом, і вони на момент теракту мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні.

Саме тому говорити про підтвердження списків поки що неможливо. Крім того, Юсов додав, що Україна надала запит від Координаційного штабу щодо повернення тіл загиблих захисників та полонених бійців, які зазнали поранень.

Нагадаємо, 29 липня росіяни обстріляли колонію в Оленівці, де утримували українських полонених.

У Генштабі ЗСУ, коментуючи вбивство полонених, заявили, що окупанти це зробили, щоб приховати тортури та розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації.