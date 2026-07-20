Чемпіонат світу з футболу 2026 року завершився. У фіналі збірна Іспанії після додаткового часу мінімально переграла Аргентину та вдруге у своїй історії стала чемпіоном світу.

Разом із фінальним свистком визначився і володар Золотої бутси, нагороди, яку вручають найкращому бомбардиру турніру.

Хто найкращий бомбардир ЧС 2026 та які рекорди вдалося встановити, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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Іспанія вдруге стала чемпіоном світу

У вирішальному матчі турніру Фурія Роха здолала збірну Аргентини. Основний час завершився без забитих м’ячів, а долю фіналу вирішив гол Феррана Торреса на 106-й хвилині додаткового часу.

Іспанці майже весь матч контролювали перебіг гри, створили більше небезпечних моментів і не дозволили супернику серйозно загрожувати воротам Унаї Сімона.

Після пропущеного м’яча аргентинці спробували врятувати зустріч, однак відігратися так і не змогли. Перемога з рахунком 1:0 принесла Іспанії другий титул чемпіона світу після тріумфу на мундіалі 2010 року.

Найкращий бомбардир ЧС 2026 – Кіліан Мбаппе

Матч за третє місце чемпіонату світу-2026 став історичним для Кіліана Мбаппе. У поєдинку проти Англії француз оформив дубль, що дозволило йому випередити Ліонеля Мессі у гонці бомбардирів турніру.

Перед фіналом у капітана збірної Аргентини ще залишався шанс повернути собі лідерство. Для цього йому потрібно було відзначитися у вирішальному матчі проти Іспанії.

Втім, аргентинська команда майже не створювала небезпечних моментів біля воріт суперника. Лише після пропущеного у другому екстратаймі гола від Феррана Торреса аргентинці завдали першого удару у площину воріт.

У підсумку саме Мбаппе завершив турнір із Золотою бутсою найкращого бомбардира. Для французького нападника це вже другий поспіль такий титул. Уперше він став найрезультативнішим гравцем чемпіонату світу ще на мундіалі 2022 року в Катарі.

Хто найкращі бомбардири чемпіонату світу з футболу 2026 року

Попри те, що саме Кіліан Мбаппе став головною зіркою бомбардирських перегонів і впевнено здобув Золоту бутсу, до списку найкращих бомбардирів ЧС 2026 увійшли й інші футболісти, які провели яскравий турнір.

Після завершення турніру рейтинг найкращих бомбардирів ЧС-2026 має такий вигляд:

1. Кіліан Мбаппе (Франція) – 10 голів;

2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 8;

3-4. Джуд Беллінгем (Англія) – 7;

3-4. Ерлінг Голанд (Норвегія) – 7;

5-6. Гаррі Кейн (Англія) – 6;

5-6. Усман Дембеле (Франція) – 6.

Окрім перемоги в бомбардирській гонці, Мбаппе встановив ще одне визначне досягнення. Після трьох чемпіонатів світу він має 22 забиті м’ячі, що зробило його найкращим бомбардиром в історії мундіалів.

Також француз увійшов до елітного списку футболістів, яким вдалося забити 10 або більше голів на одному чемпіонаті світу. Він став лише четвертим гравцем, який підкорив цю історичну позначку.

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