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Факти / Україна

Створили систему вогневого ураження: Наєв розповів, чому РФ не зможе наступати на Київщину

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Створили систему вогневого ураження: Наєв розповів, чому РФ не зможе наступати на Київщину

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв запевняє, що російські окупанти більше не пройдуть на Київському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні Командування об’єднаних сил ЗСУ.

Так, Наєв відвідав одні з основних позицій наших оборонців у Північній операційній зоні на Київщині та переконався у якісній підготовці до оборони.

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За його словами, військові розробили систему вогневого ураження на дальніх підступах.

– Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме у тих місцях, де найбільша ймовірність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків, – зауважив Сергій Наєв.

Усі підрозділи ЗСУ, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції та СБУ, що забезпечують оборону на цій ділянці, перебувають у постійній взаємодії.

На початку липня генерал-лейтенант Сергій Наєв відвідав позиції військовослужбовців ЗСУ та прикордонників на півночі. Зазначалося, що українські військові покращують інженерне обладнання оборонних позицій та мінують небезпечні напрямки.

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Джерело: Командування Об’єднаних сил

Фото: Командування об’єднаних сил ЗСУ

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