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Факти / Україна

ЗСУ ліквідували терористку “ДНР” Ольгу Качуру на прізвисько Корса

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Ольга Качура (Корса)

Українські захисники ліквідували відому терористку та зрадницю України Ольгу Качуру на прізвисько Корса, яка командувала артилерійським дивізіоном БМ “Град” і вважалася псевдополковником “ДНР”.

Колаборантка, яка раніше була підполковником МВС України, а у 2014 році перейшла на бік окупантів, загинула нещодавно від численних поранень, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За окупаційної адміністрації дивізіон Качури обстрілював мирне населення Донецької області.

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В Україні Корсу у січні 2022 року заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

За останню добу на території України знищено 180 російських загарбників, а з початку повномасштабної війни втрати РФ у живій силі сягнули орієнтовно 41 350 військових.

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Фото: Збройні Сили України. Війна з окупантами

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