Ольга Качура (Корса)

Серпень, 03 в 16:56

Українські захисники ліквідували відому терористку та зрадницю України Ольгу Качуру на прізвисько Корса, яка командувала артилерійським дивізіоном БМ “Град” і вважалася псевдополковником “ДНР”.

Колаборантка, яка раніше була підполковником МВС України, а у 2014 році перейшла на бік окупантів, загинула нещодавно від численних поранень, повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

За окупаційної адміністрації дивізіон Качури обстрілював мирне населення Донецької області.

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В Україні Корсу у січні 2022 року заочно засуджено до 12 років позбавлення волі за ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

За останню добу на території України знищено 180 російських загарбників, а з початку повномасштабної війни втрати РФ у живій силі сягнули орієнтовно 41 350 військових.

Фото: Збройні Сили України. Війна з окупантами