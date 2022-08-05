Серпень, 05 в 7:26

Для українських біженців у ЄС статус тимчасового захисту, який отримали понад 5 млн наших громадян, діятиме щонайменше до весни 2024 року.

Про це в ефірі телемарафону повідомила віцепрем’єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона наголосила, що країни Європейського Союзу уже переходять на довгострокові стратегії захисту прав українських біженців. Ці питання обговорювалися під час візиту єврокомісара із внутрішніх справ Ілви Йоганссон.

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За словами Стефанішиної, разом вони спланували кілька моментів, які передбачають створення умов, щоб українці за кордоном мали доступ до освіти, медицини, проживання та працевлаштування.

Європейська комісія допомагатиме Україні із фінансуванням цих потреб.