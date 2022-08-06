Серпень, 06 в 16:55

Президент Володимир Зеленський запровадив нову відзнаку За оборону України.

У п’ятницю, 5 серпня, глава держави підписав Указ №559/2022.

Відсзнакою будуть нагороджені військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, співробітники розвідувальних органів, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України.

Зараз дивляться

Також нагороду вручатимуть і цивільним особам та волонтерам, які внесли вагомий внесок у зміцнення оборони України.

Відзнака має форму медалі. На лицьовій стороні буде зображений герб України на тлі хреста з чотирьох схрещених мечів. На зворотному боці буде напис За оборону України.

Нагадаємо, що це вже друга державна нагорода, яку президент запроваджує під час війни з росією. 6 травня Зеленський оголосив про заснування Хреста бойових заслуг, першим його кавалером став головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.