Август, 06 в 16:55

Президент Владимир Зеленский ввел новое отличие За оборону Украины.

В пятницу, 5 августа, глава государства подписал Указ №559/2022.

Отличием будут награждены военнослужащие и работники Вооруженных Сил Украины, сотрудники разведывательных органов, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.

Сейчас смотрят

Также награду будут вручать гражданским лицам и волонтерам, которые внесли весомый вклад в укрепление обороны Украины.

Награда имеет форму медали. На лицевой стороне будет изображен герб Украины на фоне креста из четырех скрещенных мечей. На оборотной стороне будет надпись За оборону Украины.

Напомним, что это уже вторая государственная награда, которую президент вводит во время войны с Россией. 6 мая Зеленский объявил об учреждении Креста боевых заслуг, первым его кавалером стал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный.