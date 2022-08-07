Серпень, 06 в 21:59

У п’ятницю, 5 серпня, російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, поставивши світ перед загрозою нової ядерної катастрофи.

ЗАЕС уже не вперше стає об’єктом збройних провокацій з боку путінських військ.

Факти ICTV поспілкувалися з експертами та розповідають про ситуацію довкола атомної електростанції.

Зараз дивляться

Що відомо про ЗАЕС та коли її захопили окупанти

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знаходиться на березі Каховського водосховища, поруч із містом Енергодар (Запорізька область).

Це найбільша в Європі АЕС. Вона складається з шести атомних енергоблоків, кожний потужністю по 1 млн кВт. Загальна потужність ЗАЕС становить не менше 6 тис. МВт (6 ГВт). Крім того, там є велике сховище відпрацьованого ядерного палива.

Російські війська захопили територію електростанції 4 березня. На підступах до ЗАЕС відбувалися запеклі бої, оборону тримали бійці Національної гвардії України та територіальної оборони.

Крім того, окупантів намагалися спинити тисячі мешканців Енергодара, котрі з прапорами України блокували дорогу до міста.

Тоді ж рашисти вчинили перший акт тероризму проти ЗАЕС. 3 березня колона важкої техніки РФ (близько 100 одиниць) прорвала блокпост на в’їзді до Енергодара, увірвалася в місто, після чого загарбники почали обстрілювати територію атомної станції, прилеглу інфраструктуру та тренувальний центр, який загорівся.

Було зафіксовано попадання в перший енергоблок станції. Окупанти тривалий час не допускали рятувальників для гасіння пожежі.

4 березня в Енергоатомі та Державній інспекції ядерного регулювання України підтвердили факт захоплення ЗАЕС окупантами після важких боїв.

Згодом російські загарбники зібрали персонал Запорізької АЕС та оголосили, що станція тепер начебто знаходиться у “власності Росатому”. На ЗАЕС одразу ж розмістилися близько 500 окупантів.

У середині березня російські агресори підірвали боєприпаси (здійснили так звану “утилізацію”) просто на території станції, чим знову порушили радіаційну безпеку найбільшого в Європі ядерного об’єкту.

Ситуація на ЗАЕС зараз і терор персоналу

Як розповів в інтерв’ю виданню НВ голова Енергоатому Петро Котін, рашисти фактично створили на Запорізькій АЕС військову базу та прикриваються станцією як “атомним щитом”.

За словами Котіна, на території ЗАЕС перебувають до 500 російських солдатів та до 50 одиниць важкої військової техніки. Окупанти ховають зброю навіть поміж енергоблоками (наприклад, ракетні системи залпового вогню).

На станції працюють українці, яким рашисти влаштували справжній терор. Відомо, що росіяни вже викрали близько 100 працівників Запорізької АЕС, застосовують до них катування і знущання.

Один із працівників, водолаз Андрій Гончарук, був закатований до смерті. А ремонтника ЗАЕС Сергія Швеця окупанти розстріляли автоматною чергою просто в квартирі чоловіка. На щастя, він вижив.

Є дані, що загарбники забирали українців прямо з атомної станції та кидали до підвалів.

– А взагалі є близько 100 людей (працівників ЗАЕС, – Ред.), яких вони захопили, катують і знущаються над ними. Деякі люди виходять через 2−3 дні, але вже з поламаною психікою. Від них фактично вимагають, щоб вони визнали “русский мир”, на камеру сказали щось для російської пропаганди, – наголосив Петро Котін.

Рашисти повністю контролюють доступ персоналу до робочих місць, прохід та вихід на АЕС. Вони намагаються змусити українців визнати окупацію та взяти участь у псевдореферендумі про “приєднання” тимчасово окупованих територій до РФ.

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Атомна станція продовжує працювати на енергосистему України, проте не на повну потужність. З персоналом у Києва є контакт.

На майданчику АЕС є персонал російської компанії Росатом (близько 10 осіб). Вони поки що не втручаються в роботу станції і “вивчають обстановку”.

Загарбники не полишають намірів обійти технічні перепони та приєднати Запорізьку АЕС до мереж РФ. За словами Котіна, на це потрібно чимало часу і грошей.

– Зараз вони намагаються поновити роботу ліній, які було пошкоджено в 2014—2015 роках, і які з’єднували Крим з територіальною Україною… Але тут також є питання. Зараз ми під’єднані до європейської енергосистеми (ENTSO-E). Росія ж працює в іншій енергосистемі, у них інші технічні параметри, їх неможливо синхронізувати. Якщо росіяни підключать свої лінії до нашої енергосистеми, то вони не зможуть працювати, тому що між нами різний тиск напруги і струму, – розповів керівник Енергоатому.

Що відомо про обстріли 5 серпня та їх наслідки

5 серпня російські війська в Енергодарі двічі відкривали вогонь по Запорізькій АЕС.

Під час першого обстрілу о 14.30 було зафіксовано три “прильоти” поблизу промислового майданчику ЗАЕС. Рашисти влучили у високовольтну лінію зв’язку.

Ввечері 5 серпня окупанти вдруге обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Було зафіксовано три влучання безпосередньо на майданчик станції – прямо біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Пошкоджень зазнала азотно-киснева станція, виникли ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Як поінформували в Енергоатомі, безпосередньо перед обстрілами АЕС поспіхом залишили представники Росатома, оскільки, швидше за все, були поінформовані про атаку.

Станом на ранок 6 серпня в Енергоатомі наголошували, що ЗАЕС працює “з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки”. Після атаки РФ був відключений один із трьох працюючих енергоблоків.

Згідно з останніми даними, російські окупанти зайняли всі підвальні приміщення на Запорізькій АЕС, і український персонал наразі не має до них доступу. Тож у разі обстрілів працівники станції не матимуть укриття.

Як поінформував мер Енергодара Дмитро Орлов, після вчорашніх обстрілів у місті почалася паніка серед місцевих мешканців. Він не виключає нової хвилі евакуації з міста.

Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження через атаку на ЗАЕС: за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Реакція Києва та Брюсселя на обстріли ЗАЕС

На загрозливі дії рашистів негайно відреагували в Києві. Зокрема, президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту запровадити санкції проти атомної галузі РФ після обстрілу атомної електростанції.

– Це найбільша атомна станція на нашому континенті. І будь-які обстріли цього обʼєкта – це відвертий зухвалий злочин, акт терору. Росія повинна відповідати вже за сам факт створення загрози для АЕС. І це не тільки ще один аргумент на користь визнання Росії державою-спонсором тероризму. Це аргумент і на користь того, щоб застосувати жорсткі санкції проти всієї російської атомної галузі – від Росатому до всіх пов’язаних компаній і осіб, – наголосив глава держави.

До санкцій проти ядерної галузі РФ закликав і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав удари по ЗАЕС російським ядерним тероризмом.

Те, що відбувається на Запорізькій АЕС – це ядерний тероризм від Росії. Вся ядерна галузь РФ має опинитися під санкціями, а сама Росія – у списку країн-спонсорів тероризму. pic.twitter.com/CVFjoxODEN — Andriy Yermak (@AndriyYermak) August 6, 2022

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив думку, що вчора дивом не сталося нової ядерної катастрофи.

– Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації, – зазначив Подоляк.

Він додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та ООН повинні жорстко вимагати від РФ залишити територію атомної станції та передати її під контроль спеціальної комісії.

Цей суботній ранок у багатьох містах Європи став можливим тому, що вчора Запорізька АЕС дивом не злетіла в повітря. Росія захопила станцію та влаштовує небезпечні провокації. МАГАТЕ/ООН мають жорстко вимагати від ???????? вийти з АЕС та передати її під контроль спеціальної комісії. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 6, 2022

Як відомо, днями, ще до останніх обстрілів, керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька АЕС “повністю вийшла з-під контролю”, і на станції порушені всі принципи ядерної безпеки.

В українському МЗС закликали світову спільноту невідкладно примусити Росію звільнити ЗАЕС та передати станцію під контроль України.

– Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби, – заявили в міністерстві.

Прокоментував ситуацію і очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, ворог свідомо загострює ситуацію довкола ЗАЕС, намагаючись створити пропагандистські картинки.

– Відбулася підготовлена, на наш погляд, провокація. Спочатку були заяви на міжнародному рівні від МАГАТЕ, поширені у західних виданнях, про втрату контролю та проблеми на АЕС. Разом з тим, цитували ту сторону (окупантів, – Ред.), що нас здивувало. Вони говорили, що все гаразд, і звинувачували наші Збройні сили, що вони обстрілювали станцію, що саме по собі абсурдно. Для того, щоб провокації підтвердити, було завдано обстрілів (по ЗАЕС, – Ред.), – пояснив Старух.

Є вже реакція і Європейського Союзу. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив дії РФ.

– ЄС засуджує військові дії Росії навколо Запорізької АЕС. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки і ще один приклад нехтування Росією міжнародними нормами. МАГАТЕ має отримати доступ, – написав Боррель у своєму Twitter-акаунті.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022

Чому окупанти обстрілюють ЗАЕС: думка військового експерта

У коментарі Фактам ICTV військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко наголосив, що до ракетного терору РФ ще додався ядерний.

– Фактично сьогодні Росія грубо порушує резолюцію Генасамблеї ООН про безпечне поводження з ядерними об’єктами. Україна як держава взяла на себе зобов’язання і виконує їх сумлінно, там, де може. Але коли місто Енергодар окуповане, це, звичайно, робити важко. І всі обов’язки з безпечної експлуатації фактично покладені на окупанта, – зазначив він.

Мусієнко нагадав, що російські війська розміщують на майданчиках АЕС і поряд із ними снаряди та системи озброєння. Крім того, вони використовують ЗАЕС для обстрілів українських позицій, щоб не отримувати удари у відповідь, тобто фактично прикриваються атомною станцією.

– РФ сьогодні використовує елементи ядерного терору проти України та всього цивілізованого світу. Чого вони добиваються? Вочевидь, коли вони захоплювали цю АЕС, то, крім військових, мали плани здійснювати крадіжку української електроенергії та розподіляти її на окуповані території. Це зробити не так просто – відімкнути АЕС від забезпечення неокупованих територій України, щоб виникли проблеми з енергетикою. Це їм не вдалося. Тепер вони продовжують розробляти ці плани, а додатково використовують АЕС як шантаж, спосіб тиску на Україну, на світ, вимагаючи поступок, – розповів експерт.

Мусієнко додав, що сьогодні АЕС та весь український персонал, який там є, перебувають у заручниках російських окупантів.

Військовий експерт не виключає, що рашисти, обстрілюючи ЗАЕС, можуть до кінця не усвідомлювати рівень радіаційної загрози не лише для України, а й для всього світу. Мусієнко нагадав, як під час окупації Чорнобильської АЕС путінські солдати копали окопи в радіактивному Рудому лісі, через що отримали значну дозу радіації.

За словами Мусієнка, не можна виключати й того, що рашисти спеціально хочуть спровокувати катастрофу на ЗАЕС.

– По-перше, вочевидь, не розуміють і не усвідомлюють цієї небезпеки… Або в них є бажання дійсно спричинити якусь масштабну катастрофу з метою ескалації. Цього також не можна виключати, – заявив експерт.

Ризик аварії: які загрози створюють обстріли ЗАЕС

Керівник Енергоатому Петро Котін в інтерв’ю НВ поінформував, що на Запорізькій АЕС є “дуже багато ядерного матеріалу”. Зокрема, шість реакторів, повністю завантажених ядерним паливом.

Окрім цього, на території станції є 6 приреакторних басейнів, майже заповнених відпрацьованим ядерним паливом, та сховище відпрацьованого палива (174 бетонні контейнери), розташоване просто неба.

Котін пояснив, що наслідки обстрілів ЗАЕС залежать від того, куди саме поцілить російська ракета. Він уточнив, що реактор не так просто пробити.

– Якщо ракета поцілить у реакторне відділення, проб’є бар’єри і потрапить у реактор чи в басейн ядерного палива, тоді… порушиться цілісність, і ядерний матеріал буде виходити, розповсюджуватися. Але не так просто пробити реакторне відділення. Одна ракета не проб’є, але 2−3 проб’ють. Якщо порівняти з Чорнобилем, то там весь матеріал був в одній компактній зоні. І після цього паровим вибухом все це розкидало. Якщо в Запорізьку АЕС прилітає ракета, то все залежить від того, куди вона поцілить. Якщо в реактор, проб’є кришку і вдарить по цьому матеріалу в центр, то його також розкидає, як і в Чорнобилі, – зазначив Котін.

За його словами, якщо ракета, наприклад, вдарить по місцю зберігання відпрацьованого ядерного палива, розіб’є бетонні контейнери, то відбудеться витік, що спричинить радіаційну аварію.

Керівник Енергоатому додав, що на території ЗАЕС є ще й радіоактивні відходи від роботи ядерної установки. І якщо ці баки пошкодити, то радіоактивна речовина потрапить назовні.

Водночас експерт у галузі енергетики Геннадій Рябцев переконує: попри російські провокації на ЗАЕС, ризик ядерного інциденту мінімальний.

– Такі ситуації передбачені технологічними регламентами. Будь-яка атомна електростанція є найбільш безпечним з технологічної точки зору об’єктом на території України. І всі системи, які відповідають за безпеку, дубльовані, передбачають можливість виходу з ладу. Тому в мене немає жодних сумнівів, що ядерна безпека Запорізької АЕС залишається на такому ж високому рівні, який був до війни, – заявив він в ефірі Радіо НВ.

За словами Рябцева, на АЕС дуже жорсткі стандарти безпеки. А тому навіть у разі влучання ракети в ядерний реактор, катастрофа не виникне.

– Навіть пряме влучання ракети в ядерний реактор, наприклад, з Іскандера, жодним чином не зможе спричинити ядерну аварію чи ядерну катастрофу, – запевняє експерт.

Він підтвердив, що ризик порушення норм радіаційної безпеки на ЗАЕС “завжди існує”, але є заходи, які повинні нейтралізувати чи зменшити ймовірність надзвичайної ситуації. І персонал станції реалізує їх у повному обсязі.

Що кажуть екологи

Факти ICTV поцікавилися в екологині, директорки Центру екологічного консалтингу та аудиту Оксани Волоско-Демків, якими можуть бути наслідки гіпотетичної аварії на ЗАЕС, спровокованої російськими обстрілами.

Вона нагадала, що Чорнобильська аварія – величезна техногенна катастрофа, виникла внаслідок вибуху одного реактора, а на Запорізькій АЕС таких шість.

– Запорізька АЕС є найбільшою в Європі та третьою за розміром у світі, оскільки експлуатуються шість атомних реакторів. Якщо ми говоримо про наслідки, які були в Чорнобилі, під час вибуху одного реактора, то можемо оцінити, наскільки потенційно зростає загроза від руйнування ЗАЕС, – зазначила експертка.

За її словами, в разі, якщо російські окупанти таки спровокують аварію на Запорізькій АЕС, наслідки залежатимуть від метеорологічних (погодніх умов), напрямку вітру тощо.

Оксана Волоско-Демків наголосила, що наслідки однозначно відчує не лише Україна, а й країни Європи та Азії. Територія, на яку гіпотетично може поширитися радіація, буде величезною.

Експертка нагадала, що на ЗАЕС є сховище відпрацьованого ядерного палива, що становить додаткову загрозу. Наприклад, у випадку витоку радіоактивних речовин у Дніпро, забруднення може поширитися вниз течією річки. Внаслідок цього постраждають південні регіони України, тимчасово окупований Крим та Чорне море.

У зв’язку з цим Волоско-Демків заявила, що на Запорізькій АЕС мали б бути присутні представники МАГАТЕ, щоб контролювати та моніторити ситуацію.

Про катастрофу світового масштабу попереджала ще в березні, під час захоплення ЗАЕС окупантами, голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. За її словами, в разі вибуху на Запорізькій АЕС радіація пошириться Європою та накриє увесь басейн Чорного моря, забрудниться річка Дніпро.

– З огляду на місце, де знаходиться АЕС, – це забруднення може торкнутися великої території України, Росії, а також Грузії, Туреччини, Болгарії і так далі. Вітри можуть понести радіацію в Європу. Це злочин міжнародного характеру. Може бути планетарна катастрофа, – наголошувала екологиня в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Тимочко також пояснила, що в будь-якому разі порушення технологічного режиму на АЕС може спровокувати потрапляння радіоактивних елементів у довколишнє середовище.

– Має спрацювати система попередження, яка повинна охопити територію навколо станції в радіусі 30 км, – заявила вона, додавши, що на АЕС є спеціалісти, які знають, що робити в таких ситуаціях.

Варта зазначити, що в Запорізькій районній держадміністрації напрацювали план дій на випадок радіаційної аварії на Запорізькій АЕС. У разі виникнення надзвичайної ситуації там радять провести обов’язкову загальну евакуація населення із зон радіоактивного забруднення навколо АЕС у радіусі 50 км.

Згідно з роз’ясненням адміністрації, для АЕС потужністю понад 4 ГВт (потужність ЗАЕС – 6 ГВт) зона небезпечного радіоактивного забруднення – це смуга території завширшки 40 км. Далі вже йде зона можливого сильного радіоактивного забруднення (смуга території завширшки 100 км).

Джерело: Gazeta.ua, Запорізька районна держадміністрація, Енергоатом, Запорізька ОВА, Радіо НВ

Фото: Енергоатом