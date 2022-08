У п’ятницю, 5 серпня, російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС, поставивши світ перед загрозою нової ядерної катастрофи.

ЗАЕС уже не вперше стає об’єктом збройних провокацій з боку путінських військ.

Факти ICTV поспілкувалися з експертами та розповідають про ситуацію довкола атомної електростанції.

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знаходиться на березі Каховського водосховища, поруч із містом Енергодар (Запорізька область).

Російські війська захопили територію електростанції 4 березня. На підступах до ЗАЕС відбувалися запеклі бої, оборону тримали бійці Національної гвардії України та територіальної оборони.

Крім того, окупантів намагалися спинити тисячі мешканців Енергодара, котрі з прапорами України блокували дорогу до міста.

Тоді ж рашисти вчинили перший акт тероризму проти ЗАЕС. 3 березня колона важкої техніки РФ (близько 100 одиниць) прорвала блокпост на в’їзді до Енергодара, увірвалася в місто, після чого загарбники почали обстрілювати територію атомної станції, прилеглу інфраструктуру та тренувальний центр, який загорівся.

Було зафіксовано попадання в перший енергоблок станції. Окупанти тривалий час не допускали рятувальників для гасіння пожежі.

4 березня в Енергоатомі та Державній інспекції ядерного регулювання України підтвердили факт захоплення ЗАЕС окупантами після важких боїв.

Згодом російські загарбники зібрали персонал Запорізької АЕС та оголосили, що станція тепер начебто знаходиться у “власності Росатому”. На ЗАЕС одразу ж розмістилися близько 500 окупантів.

У середині березня російські агресори підірвали боєприпаси (здійснили так звану “утилізацію”) просто на території станції, чим знову порушили радіаційну безпеку найбільшого в Європі ядерного об’єкту.

Як розповів в інтерв’ю виданню НВ голова Енергоатому Петро Котін, рашисти фактично створили на Запорізькій АЕС військову базу та прикриваються станцією як “атомним щитом”.

За словами Котіна, на території ЗАЕС перебувають до 500 російських солдатів та до 50 одиниць важкої військової техніки. Окупанти ховають зброю навіть поміж енергоблоками (наприклад, ракетні системи залпового вогню).

На станції працюють українці, яким рашисти влаштували справжній терор. Відомо, що росіяни вже викрали близько 100 працівників Запорізької АЕС, застосовують до них катування і знущання.

Один із працівників, водолаз Андрій Гончарук, був закатований до смерті. А ремонтника ЗАЕС Сергія Швеця окупанти розстріляли автоматною чергою просто в квартирі чоловіка. На щастя, він вижив.

Є дані, що загарбники забирали українців прямо з атомної станції та кидали до підвалів.

Рашисти повністю контролюють доступ персоналу до робочих місць, прохід та вихід на АЕС. Вони намагаються змусити українців визнати окупацію та взяти участь у псевдореферендумі про “приєднання” тимчасово окупованих територій до РФ.

Атомна станція продовжує працювати на енергосистему України, проте не на повну потужність. З персоналом у Києва є контакт.

На майданчику АЕС є персонал російської компанії Росатом (близько 10 осіб). Вони поки що не втручаються в роботу станції і “вивчають обстановку”.

Загарбники не полишають намірів обійти технічні перепони та приєднати Запорізьку АЕС до мереж РФ. За словами Котіна, на це потрібно чимало часу і грошей.

5 серпня російські війська в Енергодарі двічі відкривали вогонь по Запорізькій АЕС.

Під час першого обстрілу о 14.30 було зафіксовано три “прильоти” поблизу промислового майданчику ЗАЕС. Рашисти влучили у високовольтну лінію зв’язку.

Ввечері 5 серпня окупанти вдруге обстріляли Запорізьку АЕС із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Було зафіксовано три влучання безпосередньо на майданчик станції – прямо біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Пошкоджень зазнала азотно-киснева станція, виникли ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Як поінформували в Енергоатомі, безпосередньо перед обстрілами АЕС поспіхом залишили представники Росатома, оскільки, швидше за все, були поінформовані про атаку.

Згідно з останніми даними, російські окупанти зайняли всі підвальні приміщення на Запорізькій АЕС, і український персонал наразі не має до них доступу. Тож у разі обстрілів працівники станції не матимуть укриття.

Як поінформував мер Енергодара Дмитро Орлов, після вчорашніх обстрілів у місті почалася паніка серед місцевих мешканців. Він не виключає нової хвилі евакуації з міста.

Офіс генпрокурора вже відкрив кримінальне провадження через атаку на ЗАЕС: за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На загрозливі дії рашистів негайно відреагували в Києві. Зокрема, президент Володимир Зеленський закликав світову спільноту запровадити санкції проти атомної галузі РФ після обстрілу атомної електростанції.

До санкцій проти ядерної галузі РФ закликав і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він назвав удари по ЗАЕС російським ядерним тероризмом.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловив думку, що вчора дивом не сталося нової ядерної катастрофи.

Він додав, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та ООН повинні жорстко вимагати від РФ залишити територію атомної станції та передати її під контроль спеціальної комісії.

Як відомо, днями, ще до останніх обстрілів, керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька АЕС “повністю вийшла з-під контролю”, і на станції порушені всі принципи ядерної безпеки.

В українському МЗС закликали світову спільноту невідкладно примусити Росію звільнити ЗАЕС та передати станцію під контроль України.

Прокоментував ситуацію і очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. За його словами, ворог свідомо загострює ситуацію довкола ЗАЕС, намагаючись створити пропагандистські картинки.

Є вже реакція і Європейського Союзу. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив дії РФ.

The EU condemns Russia’s military activities around #Zaporizhzhia nuclear power plant. This is a serious and irresponsible breach of nuclear safety rules and another example of Russia’s disregard for international norms. @iaeaorg must gain access.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 6, 2022