Серпень, 09 в 14:11

У Державній агенції з управління зоною відчуження попереджають, що можливі наслідки пожежі або вибуху на Запорізькій атомній електростанції вдесятеро перевищуватимуть наслідки аварії 1986 року на Чорнобильській АЕС.

За даними фахівців, на четвертому реакторі ЧАЕС було 2 тис. паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах та у сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тис. паливних збірок, тобто у 9-10 разів більше.

Потенційна площа зони відчуження у разі катастрофи сягатиме 30 тис. кв. км – це як 10 чорнобильських зон. Відповідно територія Запорізької області стане непридатною для проживання. Площа ж забрудненої території може сягти 2 млн кв. км. Забруднення інших територій України, Європи, РФ та Білорусі залежатиме від вітру.

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– Кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб, а загиблих – десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб – від 2 млн осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена ріка Дніпро, – попереджає радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Лала Тарапакіна.

За її словами, пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами може спричинити викид радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров’я людей, ґрунтів та водойм.

Станом на 9 серпня Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Внаслідок атаки на ЗАЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, один із трьох енергоблоків вимкнено.

Обстрілами серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об’єднаний допоміжний корпус, три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика сухого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Також є ризик витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Джерело: Енергоатом