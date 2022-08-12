Україна закликає увесь світ не допустити анонсованого росіянами судилища у Маріуполі – заява

Серпень, 12 в 15:30

Операція з порятунку 2,5 тис. захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя українським героям.

Про це йдеться у спільній заяві сил безпеки та оборони щодо полонених захисників Маріуполя.

У ній зазначається, що альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на Азовсталі насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися.

Зараз дивляться

— Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 – захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Наразі вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію, – йдеться у повідомленні.

Наразі усі державні інституції працюють над тим, щоб повернути героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення українських захисників та захисниць із полону, розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

У заяві наголошується, що РФ не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. Через це питання обміну полоненими є складним і чутливим.

— Ми закликаємо увесь цивілізований світ не допустити анонсованого катами судилища у Маріуполі над українськими захисниками та захисницями.

Також сили безпеки та оборони вимагають негайно направити представників ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім – Оленівки.

28 липня росіяни підірвали колонію в Оленівці на Донеччині, щоб приховати тортури над українськими полоненими. Унаслідок теракту загинули щонайменше 40 людей. Україна працює над поверненням тіл.