Липень, 30 в 19:27

Тимчасово виконуючий обов’язки (ТВО) командира полку Азов Микита Надточій заявив, що масове вбивство росіянами полонених українських військових, які утримувалися в колонії в Оленівці, є актом публічної кари та пообіцяв організаторам та учасникам цього злочину відповідне покарання.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому 30 липня на каналі Азова у Telegram.

– Ми розцінюємо удар по Оленівці як акт публічної кари. Росія вчинила його від безкарності. Вони звикли, що їх ніхто не притягне до відповідальності навіть за порушення законів, звичаїв та правил ведення війни, – вважає військовий.

Він зазначив, що ні Україна, ні побратими загиблих не залишать безкарним такий злочин та заявив, що полк уже встановлює імена причетних до організації смертної кари українських військових.

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– У нас є попередня інформація, але ми поки що не готові її озвучувати. Ми знайдемо їх, де б вони не знаходилися: на окупованих територіях України, Росії чи третіх країнах. Україна як держава забезпечить справедливе покарання, – повідомив Микита Надточій.

ТВО командира полку наголосив, що РФ фактично визнала свою причетність до злочину заявою свого посольства у Британії.

Надточій також звернувся до російського президента Володимира Путіна, який, за його словами, особисто відповідає за цей військовий злочин.

– Я хочу нагадати Путіну, що у будинку повішеного про мотузку не говорять. Ви самі будете страчені разом зі своїми шакалами та посольствами за рішенням міжнародного трибуналу… Росія думає, що вбила Азов, стратила. Але Азов тепер – уся країна. Кожен українець мститиме за кожного нашого закатованого та загиблого побратима, – попередив він.

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Фото: Скріншот відео Азову