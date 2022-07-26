У Стамбулі розпочав роботу координаційний центр, який моніторитиме зернові коридори

Липень, 26 в 13:46

Спільний координаційний центр, який здійснюватиме моніторинг роботи зернових коридорів, розпочав роботу у Стамбулі, Туреччина.

Про це повідомили у міністерстві національної оборони Туреччини.

Там зазначили, що міністр інфраструктури України Олександр Кубраков зустрівся з очільником Міноборони Туреччини Хулусі Акаром.

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— Робота Спільного координаційного центру триває інтенсивно, – сказав Акар.

Міністр оборонного турецького відомства позитивно оцінив початок відвантаження зерна цього тижня та наголосив на важливості, щоб перший корабель відплив якнайшвидше.

Акар заявив, що його країна виконала і продовжуватиме виконувати свою частину в межах відвантаження.

22 липня Україна, Туреччина та ООН у Стамбулі підписали угоди про створення механізму експорту українського зерна з наших портів.

Наступного дня, 23 липня, російські військові вдарили ракетами Калібр по Одеському морському торговому порту, внаслідок чого виникла пожежа. Противник випустив по об’єкту інфраструктури порту чотири ракети, дві влучили, ще дві – збила ППО.

У МЗС України назвали це “плювком в обличчя” президенту Туреччини Реджепу Ердогану та генсеку ООН і закликали Анкару та ООН забезпечити виконання Росією зобов’язань.

25 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зі свого боку зробить усе необхідне для забезпечення експорту зерна зі своїх чорноморських портів.

Фото: Міністерство національної оборони Туреччини

Джерело: Міністерство національної оборони Туреччини