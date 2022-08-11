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Факти / Україна

Арестович озвучив новий прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
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Арестович озвучив новий прогноз, коли закінчиться війна в Україні
Фото: Офіс президента

Якщо говорити про повну деокупацію нашої території, то війна в Україні може тривати до наступного літа.

Такий прогноз озвучив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. Він припустив, що війна в Україні може бути досить довгою історією.

– Це може бути досить довга історія. Наприклад, до наступного літа, якщо йдеться про повне звільнення української території. Центральне питання всієї цієї історії, на яке поки складно відповісти, – як поведе себе військово-політичне керівництво РФ, коли вони, мабуть, зримо і зрозуміло навіть для росіян почнуть програвати, – зауважив Арестович.

За словами радника голови Офісу президента, Росія дуже прагне переговорів і робить все, щоб “витягнути” Україну на них.

Зараз дивляться

Олексій Арестович пояснив, що росіяни хочуть нейтральний статус, який передбачає, що Україна не вступає в НАТО, і зняття санкцій.

Але президент України Володимир Зеленський ніколи не піде на такі умови Росії.

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Джерело: Гордон
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