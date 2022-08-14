ЗСУ змусили окупантів тікати після штурмів у бік Пісків та Красногорівки

Серпень, 14 в 7:52

Упродовж минулої доби українські захисники неодноразово змушували російських окупантів тікати після невдалих штурмів та розвідок боєм.

Так, росіяни з втратами відійшли після розвідки боєм у районі населеного пункту Питомник на Харківському напрямку.

– Відбили безглуздий штурм армії РФ українські військові на Слов’янському напрямку, де окупанти намагались прорвати оборону наших підрозділів у районі Долини, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Втекли росіяни й після спроби розвідки боєм у районі Серебрянки на Краматорському напрямку.

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Не змогли російські загарбники штурмовими діями покращити тактичне положення неподалік Спірного. Тривають бої в районі Івано-Дарʼївки.

Довелось тікати російським військам і після розвідки боєм поблизу Соледара на Бахмутському напрямку.

Невдалим для росіян був наступ у районі Зайцевого. Не досягнуши успіху, армія РФ відійшла. Бої на цьому напрямку тривають.

Відступили російські загарбники й після провального штурму в бік Красногорівки та Пісків на Авдіївському напрямку.

Точаться бої в районі Первомайського.

Вогневим ураженням українські військові змусили окупантів відійти після розвідки боєм у районі Пречистівки на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

14 серпня окупаційні війська ідуть в наступ у районі Павлівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 172-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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