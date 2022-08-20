Серпень, 19 в 23:12

Кожен російський окупант, який обстрілює міста України, буде притягнутий до відповідальності.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 19 серпня.

Він звернувся до мешканців українських міст, які зазнають постійних жорстоких обстрілів від російської армії.

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– Харків і Миколаїв, усі міста Донбасу, Дніпропетровщини, Запорізької області… Усі, хто переживає цей постійний жах знищення життя та руйнації всього, що дає життю нормальність. Ми не залишимо без відповіді жоден із цих ударів. Ми встановимо особу кожного окупанта, який віддає накази та здійснює ці удари по містах. І ми притягнемо до відповідальності – у той чи інший спосіб – їх усіх. Жоден убивця не сховається, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що усе буде обов’язково відновлено.

– І обов’язково ми відновимо все, що терористи намагаються залишити в руїнах. Слово руїни ніколи не буде словом про Україну, ніколи не буде словом про наші міста. Це в Росії точно не вийде, – сказав президент.

Він також нагадав, що протягом 19 серпня відбувся візит в Україну представників Асоціації європейських міст Eurocities, делегацію якого очолив міський голова Флоренції. Асоціація об’єднує мерів понад 150 міст Європи, і ще представників десятків міст-партнерів.

– Співпрацюватимемо з ними безпосередньо – українські міста й громади з європейськими містами й громадами. Ключове питання – це, звісно, відбудова наших міст. Сьогодні підписали відповідний меморандум. Але не тільки це буде предметом нашої важливої співпраці. Сучасний розвиток будь-якої країни – це передусім розвиток міст, створення у містах нових можливостей та інституцій, це обмін досвідом між містами та міськими інституціями. А отже, це нові робочі місця, більший соціальний капітал і вищий рівень безпеки для людей, – пояснив президент.

Володимир Зеленський додав, що з українського боку суб’єктом відносин з Асоціацією європейських міст буде український Конгрес місцевих та регіональних влад.

Він також запевнив, що кожне місто України отримає користь від цієї взаємодії з асоціацією.