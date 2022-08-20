Серпень, 20 в 18:34

Сполучені Штати 19 серпня оголосили про передачу Україні нового пакету військової допомоги, який включатиме 1500 американських протитанкових керованих ракет TOW.

Ці ракети українські захисники зможуть використовувати для ураження ворожої важкої техніки.

Що це за ракета і які її характеристики – читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

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TOW: основні відомості

TOW це абревіатура від трьох словосполучень – Tube-launched Optically-tracked Wire-guided, тобто “Запуск з труби, оптичне керування, дротове наведення”. Для напівавтоматичного наведення ракети використовується команда, здійснюється оператором. Управління здійснюється через дротовий зв’язок, але деякі модифіковані варіанти (TOW-2B Aero RF, TOW-2A RF, TOW BB RF) замість дротів використовують радіоканал.

Ракетний комплекс був розроблений у період з 1963 по 1968 роки, а взятий армією США на озброєння лише у 1970 році.

Постріли ракетами TOW робляться з американських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) BGM-71 TOW, які є одним з основних ПТРК на озброєнні в армії Сполучених Штатів. Установка для ПТРК може бути як переносна, так і наземного та повітряного базування.

Для ураження танка такою ракетою не треба ані підсвічувати саму ціль, ані вимірювати дальність.

Характеристики TOW

Максимальна дальність пуску ракети – 3750 метрів.

Швидкість польоту ракети дозвукова, 250-260 м/с.

Основна кумулятивна частина калібру 152 мм;

Маса бойової частини – 6,12 кг;

Ракета забезпечує пробивання сталевої монолітної броні завтовшки 850-900 мм за динамічним захистом;

Загальна вага ПТРК – 93 кг.

Використання

Наведення ПТКР відбувається за допомогою звичайного електронно-оптичного прицілу. Центр прицілу наводиться на ціль, проводиться пуск, після чого до влучення ракети в ціль оператор утримує приціл на об’єкті, що має бути знищений.

У ракет типу TOW-2A бойова частина є кумулятивно тандемною (у інших ракет – просто кумулятивна), тобто на спеціальному штирі попереду ракети висунутий невеликий заряд, який ініціює підрив динамічного захисту цілі (наприклад, захист, що встановлений на російських танках).

Всі варіанти TOW використовують напівавтоматичне наведення зі зворотним зв’язком по трасеру. У прицільному пристрої є так званий координатор. Його завдання – визначати відхилення трассера (лампи ксенону, встановленої в кормі ракети).

Зазначений ПТРК перебуває на озброєнні не лише американської армії, але у країнах Європи, Ізраілі, деяких державах Латинської Америки та ще багатьох куточках світу.

Фото: National Interest, Getty Images