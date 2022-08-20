Серпень, 20 в 13:00

Війна в Україні може затягнутися на роки, якщо наша держава не отримає достатньої кількості зброї від західних партнерів.

Таку думку висловив в ефірі Радіо НВ голова правління Центру оборонних стратегій, ексміністр оборони України Андрій Загороднюк.

За його словами, РФ здатна підтримувати нинішню інтенсивність бойових дій роками, оскільки має великі мобілізаційні ресурси, вербує найманців та проводить приховану мобілізацію.

Зараз дивляться

Це часто погано підготовлені та не мотивовані вояки, якими важко керувати. Однак їхню кількість Москва може підтримувати на приблизно сталому рівні ще роками.

Крім того, в Росії є велика кількість озброєння та військової техніки. Вже не йдеться про високотехнологічну зброю, запаси якої в агресора вичерпуються, а про стару, яка зберігається на російських складах та може виконувати певні задачі.

Тож Україна може переломити ситуацію у війні лише за допомогою значної кількості сучасного західного озброєння.

– Якщо ми не переламаємо ситуацію за рахунок технологічної переваги, яку нам нададуть наші партнери, то, на жаль, ще можемо бачити цю війну якийсь достатньо довгий час. Це може йти якісь роки, а далі може перейти в менш інтенсивний конфлікт, який так само може йти дуже довго, – наголосив Загороднюк.

Він зазначив, що нашу державу така ситуація не влаштовує. Україні не потрібна довга війна на роки. Загороднюк прогнозує, що в РФ уже скоро почнуться серйозні проблеми в економіці завдяки санкціям. Тож агресор буде виснажуватися.

І в цій ситуації критично важливим є надання нашій державі достатньої кількості зброї для контрнаступу Збройних сил України.

– Росія буде виснажуватись. Десь до кінця цього року – в середині наступного у них почнуться вже дуже серйозні економічні проблеми завдяки санкціям. Але вони все одно якось знаходитимуть виходи і так чи інакше продовжуватимуть існування. Тому для нас зараз критично все ж домовитись із нашими партнерами про надання кількості зброї, достатньої для контрнаступальних дій, – заявив Загороднюк, додавши, що це цілком можливо.

Ексміністр уточнив, що прогнози щодо постачання зброї Україні наразі позитивні. Є можливість протягом певного періоду накопичити озброєння до такої критичної маси, яка дозволить оснастити та підготувати додаткові підрозділи ЗСУ. Після цього з’явиться можливість проводити контрнаступальні дії вже на низці операційних напрямків фронту.

Загороднюк пояснив, що українській армії передусім потрібні засоби вогневого ураження на далеку відстань (далекобійна артилерія, системи залпового вогню тощо). Українська промисловість наразі такого озброєння не виробляє, а швидко розгорнути виробництво в умовах війни нереально.

Загороднюк зазначив, що завдання ЗСУ – перемагати силою зброї, і це війна артилерійська, а не піхотна.