Серпень, 21 в 10:04

Упродовж усієї ночі 21 серпня армія РФ обстрілювала Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

Нікопольський район перебував під ворожим вогнем п’ять разів.

На Нікополь росіяни скерували 25 снарядів зі ствольної артилерії. Через обстріл спалахнула сильна пожежа на підприємстві.

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За словами керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, вогонь знищив обладнання.

– У місті понівечена школа, один будинок зруйновано, зо два десятки – пошкоджені, – повідомив керівник ОВА.

Гатили всю ніч: у Нікополі через обстріл РФ горіло підприємство / 5 фотографий

У Нікополі виведені з ладу газогони та лінії електропередач. У місті працюють аварійні бригади, тому що понад 3 тис. нікопольчан залишились без світла.

Тривають відновлювальні роботи і в Марганці, де ворожа ствольна артилерія та Гради пошкодили високовольтну лінію, знеструмивши понад 2 200 помешкань.

10 снарядів ствольної артилерії зруйнували п’ять будинків у Мирівській громаді.

Обстріл з Ураганів Апостолівської та Зеленодольської громад Криворізького району минувся без жертв та руйнувань.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко