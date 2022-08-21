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Факти / Україна

Не дочекалась евакуації: у Василівці в автоколоні загинула жінка

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Автомобілі
Фото: Depositphotos

21 серпня в автомобільній колоні в черзі на евакуацію у Василівці Запорізької області загинула жінка.

– Рашисти, які по кілька днів не пропускають евакуаційні колони з окупованих територій до Запоріжжя, забрали ще одне життя, – повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами мера міста, жінка разом із майже чотирма тисячами людей намагалась виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію.

– Однак не витримала чекання в нелюдських умовах, які ворог створив на своїх блокпостах, – зазначив Іван Федоров.

Очільник Мелітополя наголошує: кількість смертей, які зафіксовано в евакуаційних колонах, вже перевищила десяток.

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– Проте окупантів це не бентежить – щодня вони знущаються над нашими людьми, які бажають втекти від “русского мира”, – додав мер міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

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