РФ стягує до Білорусі свої засоби ППО – Генштаб ЗСУ

Серпень, 21 в 8:06

Росія переміщає свої засоби протиповітряної оборони на територію Білорусі.

Про зміну на Волинському та Поліському напрямках Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні 21 серпня.

До слова, напередодні увечері українська сторона не фіксувала ознак формування ударного угрупування військ ЗС РФ та РБ на кордоні України.

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Ще на день раніше, 19 серпня, на Волинському та Поліському напрямках підрозділи Військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі проводили навчання.

Станом на 21 серпня в Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза ракетних та авіаційних ударів з території й повітряного простору РБ залишається.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 179-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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