Росія продовжує використовувати ядерний шантаж у повномасштабній війні проти України. І ключовим засобом цього шантажу стала окупована Запорізька атомна електростанція (АЕС).

Як зазначають експерти, потенційна загроза від аварії на ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі атомною станцією, може в десять разів перевершити масштаби катастрофи на Чорнобильській АЕС. Попри це в четвер, 25 серпня, російські війська спровокували перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі України.

Що сьогодні відбувається довкола Запорізької АЕС – далі в матеріалі.

Як відомо, Запорізька АЕС розташована на березі Каховського водосховища, біля міста Енергодар (Запорізька область). Станція має шість атомних енергоблоків (потужність кожного – 1 млн кВт), а також сховище відпрацьованого ядерного палива.

І місто, і АЕС з початку березня окуповані путінськими військами.

Сьогодні вдень мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив про знеструмлення міста через обстріли РФ.

Згодом Орлов уточнив, що працівники комунальних підприємств та ЗАЕС почали відновлювати електропостачання в Енергодарі і планують завершити цей процес найближчим часом.

Станом на 14.30 радіаційний фон в Енергодарі відповідав нормі (10,4 мікрорентген на годину). Тож Орлов закликав мешканців окупованого міста не вживати без рекомендацій препарат йодид калію.

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, своєю чергою, поінформував, що окупанти “палять ліс” неподалік від яхт-клубу в Енергодарі та намагаються створити панічні настрої серед місцевих мешканців по обидва береги Каховського водосховища.

Варто зазначити, що від знеструмлення постраждав не лише Енергодар, а й більшість населених пунктів на тимчасово захоплених РФ територіях Запорізької та Херсонської областей.

Так, в Бердянській міській раді повідомили, що більша частина окупованих територій регіону залишилися без світла та води (йдеться, зокрема, про Мелітопольский та Бердянський райони). Причина – окупанти пошкодили лінії електропередач під час обстрілу Енергодара.

Водночас перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що без енергопостачання, а отже і без центрального водопостачання та зв’язку, залишилася також Херсонщина.

Тим часом американський телеканал CNN оприлюднив супутникові знімки, зроблені 24 серпня компанією Planet Labs та Європейським космічним агентством, на яких видно вогонь і дим поблизу Запорізької АЕС.

За даними компанії Енергоатом, останнім часом на Запорізькій АЕС працювали лише два енергоблоки з шести. Донедавна їх було три, проте 5 серпня під час чергової атаки російських військ на ЗАЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, і він був відключений.

Станом на ранок 25 серпня АЕС продовжувала працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, витоку водню та розпилення радіоактивних речовин через постійні обстріли окупантів, зокрема з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню).

А вдень з’явилася інформація, що після обстрілу Енергодара Запорізька АЕС вперше в історії повністю відключилася від енергомережі України.

Так, через злочинні дії військ РФ виникли пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, яка розташована поруч із ЗАЕС. Через це 25 серпня двічі відключалася четверта (й остання) лінія зв’язку атомної станції з українською енергосистемою (ПЛ-750 кВ ЗАЕС – Дніпровська). Три інші були раніше пошкоджені під час обстрілів окупантів.

Електроживлення станції з енергосистеми України забезпечувала лінія зв’язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Фахівці розпочали роботу над підключенням одного з енергоблоків.

Поки що зауважень до роботи автоматики та систем безпеки на АЕС немає.

Як поінформували в Державній інспекції ядерного регулювання України, від мережі відключилися енергоблоки №5 та №6 Запорізької АЕС. На енергоблоках спрацював аварійний захист.

Ввечері 25 серпня в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на ЗАЕС відновлено з’єднання із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.

#Ukraine said that during the day, #ZNPP at least twice lost connection to the power line but is currently up again. ZNPP remains connected to a 330kV line from the nearby thermal power facility that can provide back-up electricity. All 6 units remain disconnected from the grid.

В Енергоатомі уточнень з цього приводу поки що не публікували.

Як розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian керівник Енергоатому Петро Котін, Росія вже розробила детальний план відключення Запорізької АЕС від енергомережі України. І це може спровокувати катастрофічні наслідки – вихід з ладу систем охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок, а також відпрацьованого палива в басейнах витримки.

Він уточнив, що російські війська здійснюють обстріли в районі ЗАЕС, щоб пошкодити останню лінію, яка з’єднує станцію з енергосистемою України.

Котін зазначив, що електропостачання станції вже перебуває в критичному стані, оскільки з чотирьох основних ліній, які з’єднують її з українською мережею, працює лише одна. Крім того, вийшли з ладу дві з трьох резервних ліній, що з’єднують АЕС із електростанцією (ТЕС).

За словами Котіна, план РФ підвищить ризик катастрофічного збою, оскільки атомна станція залежатиме лише від дизель-генераторів для охолодження реакторів. А якщо генератори вийдуть з ладу, вже через 90 хвилин температура в реакторах підвищиться до небезпечних рівнів.

Про ці ж ризики попередили і в Держінспекції ядерного регулювання України. Там наголосили, що зупинка всіх енергоблоків ЗАЕС та втрата всіх джерел електроживлення може спровокувати розвиток ситуації за “фукусімським сценарієм”. Йдеться про аварію на японській АЕС Фукусіма-1, яка сталася в 2011 році після землетрусу та цунамі.

Так, атомна станція повинна мати постійне електроживлення, зокрема, щоб була змога охолоджувати ядерне паливо в реакторах. Інакше системи охолодження вийдуть з ладу, і це запустить процес плавлення ядерного палива. Як результат – може статися витік радіації в навколишнє середовище.

Окрім обстрілів, загрозу ядерній безпеці на Запорізькій АЕС створює військова техніка РФ.

Зокрема, розвідка Великої Британії оприлюднила супутниковий знімок ЗАЕС, на якому позначила місця розташування техніки РФ. У розвідці наголошують, що російські війська зберігають посилену військову присутність на станції. Окупанти, зокрема, розмістили бронетранспортери за 60 м від реактора №5.

Водночас видання The Guardian ілюструвало інтерв’ю Петра Котіна супутниковим знімком, зробленим американською компанією Maxar Technologies. На фото позначено, що російська техніка розміщена в турбінних залах двох діючих реакторів а також під естакадою.

Котін із посиланням на джерела уточнив, що в одному машинному залі знаходиться 14 одиниць техніки, а в іншому – щонайменше шість. За його словами, така ситуація створює високу пожежну небезпеку.

Він додав, що в такій ситуації полум’я потенційно може поширитися на реактори та спровокувати світову ядерну катастрофу.

Раніше в мережі публікували відео, на якому була зафіксована військова техніка РФ у машинній залі енергоблока ЗАЕС. В Енергоатомі ж днями повідомляли, що на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки РФ.

Окупанти не припиняють знущатися з персоналу Запорізької АЕС. За даними Петра Котіна, були затримані понад 200 людей.

Водночас український омбудсмен Дмитро Лубінець поінформував, що РФ вдається до “кримінального переслідування” працівників Запорізької атомної станції. Є інформація, що окупаційні війська затримали двох співробітників ЗАЕС за начебто співпрацю зі Збройними силами України.

Омбудсмен нагадав, що після захоплення ЗАЕС російськими військами персонал станції фактично став їхнім заручником. Лубінець підтверджує, що рашисти викрали десятки співробітників, і подальша їх доля часто невідома.

Крім того, відомо про вбивство щонайменше трьох працівників ЗАЕС:

• аквалангіста Андрія Гончарука, який після жорстокого побиття окупантами впав у кому та помер;

• майстра цеху Максима Марка, який загинув від обстрілів РФ 14 серпня;

• слюсаря цеху теплової автоматики Владислава Мітіна, який помер 23 серпня від поранень.

Як розповіла Фактам ICTV голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, в шести реакторах ЗАЕС та в сховищі ядерного палива зберігається до 18 тис. паливних збірок. Це вдесятеро більше, ніж було на Чорнобильській АЕС.

Тож і гіпотетичні наслідки аварії на ЗАЕС будуть значно гіршими:

Зона поширення радіоактивного забруднення залежатиме від атмосферної циркуляції повітряних мас на той момент та опадів. Тобто постраждає не лише Україна: залежно від погодних умов радіоактивну хмару може віднести на територію Європи, РФ чи Білорусі.

Світова спільнота протягом останніх днів та тижнів закликає до створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Зокрема, про це заявив 18 серпня під час візиту до України генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він зазначив, що будь-яке потенційне пошкодження Запорізької АЕС буде “самогубством”.

Днями безпеку ядерних об’єктів в Україні обговорили прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон. Вони наголосили, що потрібно гарантувати безпеку ядерних установок, зокрема на ЗАЕС, та виступили за якнайшвидший візит представників МАГАТЕ на станцію.

Крім того, посли Великої сімки (G7) висловилися за негайне припинення військових дій, виведення російських солдатів та техніки із Запорізької АЕС та Енергодара. Тобто за повернення Україні повного контролю над станцією.

24 серпня президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН у форматі онлайн та закликав спостерігачів МАГАТЕ якнайшвидше взяти під контроль ситуацію на Запорізькій АЕС.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) запевняють у готовності відправити екстрену місію на ЗАЕС уже найближчими днями. Це станеться за умови, якщо переговори про таку поїздку матимуть успіх.

Місію, ймовірно, очолить гендиректор агентства Рафаель Гроссі. У коментарі французьким ЗМІ він підтвердив, що його команда може скоро вирушити на АЕС.

На запитання журналістів, чи увінчалися успіхом переговори щодо отримання доступу до станції, Гроссі запевнив, що МАГАТЕ “дуже близьке до цього”. Він додав, що цей процес є “надзвичайно складним”, і висловив надію, що місія відбудеться протягом “днів”.

Водночас він вважає, що демілітаризація Запорізької АЕС не входить до порядку денного МАГАТЕ, а начебто має вирішуватися “на політичних переговорах”.

Керівник Енергоатому Петро Котін поінформував під час інтерв’ю The Guardian, що місія МАГАТЕ може прибути на станцію протягом одного-двох тижнів.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив у коментарі західним ЗМІ, що представники МАГАТЕ можуть відвідати станцію вже найближчими днями – не пізніше початку вересня.

В ООН же уточнили, що готові підтримати будь-яку місію МАГАТЕ, яка прямуватиме на Запорізьку АЕС через Київ. Тобто представники агентства з атомної енергії повинні прибути на ЗАЕС з неокупованих територій України, а не навпаки.

I remain gravely concerned about the situation in and around the Nuclear Power Plant in Zaporizhzhia.

Any further escalation of the situation could lead to self-destruction.

The @UN Secretariat is ready to support any @iaeaorg mission from Kyiv to the Plant.

— António Guterres (@antonioguterres) August 25, 2022