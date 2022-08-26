Серпень, 25 в 22:44

Росія продовжує використовувати ядерний шантаж у повномасштабній війні проти України. І ключовим засобом цього шантажу стала окупована Запорізька атомна електростанція (АЕС).

Як зазначають експерти, потенційна загроза від аварії на ЗАЕС, яка є найбільшою в Європі атомною станцією, може в десять разів перевершити масштаби катастрофи на Чорнобильській АЕС. Попри це в четвер, 25 серпня, російські війська спровокували перше в історії відключення ЗАЕС від енергомережі України.

Що сьогодні відбувається довкола Запорізької АЕС – далі в матеріалі.

Зараз дивляться

Знеструмлення півдня України

Як відомо, Запорізька АЕС розташована на березі Каховського водосховища, біля міста Енергодар (Запорізька область). Станція має шість атомних енергоблоків (потужність кожного – 1 млн кВт), а також сховище відпрацьованого ядерного палива.

І місто, і АЕС з початку березня окуповані путінськими військами.

Сьогодні вдень мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив про знеструмлення міста через обстріли РФ.

– Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води, – наголосив він.

Згодом Орлов уточнив, що працівники комунальних підприємств та ЗАЕС почали відновлювати електропостачання в Енергодарі і планують завершити цей процес найближчим часом.

Станом на 14.30 радіаційний фон в Енергодарі відповідав нормі (10,4 мікрорентген на годину). Тож Орлов закликав мешканців окупованого міста не вживати без рекомендацій препарат йодид калію.

Очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко, своєю чергою, поінформував, що окупанти “палять ліс” неподалік від яхт-клубу в Енергодарі та намагаються створити панічні настрої серед місцевих мешканців по обидва береги Каховського водосховища.

Варто зазначити, що від знеструмлення постраждав не лише Енергодар, а й більшість населених пунктів на тимчасово захоплених РФ територіях Запорізької та Херсонської областей.

Так, в Бердянській міській раді повідомили, що більша частина окупованих територій регіону залишилися без світла та води (йдеться, зокрема, про Мелітопольский та Бердянський райони). Причина – окупанти пошкодили лінії електропередач під час обстрілу Енергодара.

– Ймовірною причиною знеструмлення півдня України (майже всіх окупованих міст) називають ворожий обстріл Енергодара, результатом якого стала масштабна пожежа навколо міста та пошкодження ліній електропередач, – наголосили в міськраді.

Водночас перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що без енергопостачання, а отже і без центрального водопостачання та зв’язку, залишилася також Херсонщина.

Тим часом американський телеканал CNN оприлюднив супутникові знімки, зроблені 24 серпня компанією Planet Labs та Європейським космічним агентством, на яких видно вогонь і дим поблизу Запорізької АЕС.

Перше в історії відключення ЗАЕС

За даними компанії Енергоатом, останнім часом на Запорізькій АЕС працювали лише два енергоблоки з шести. Донедавна їх було три, проте 5 серпня під час чергової атаки російських військ на ЗАЕС на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, і він був відключений.

Станом на ранок 25 серпня АЕС продовжувала працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, витоку водню та розпилення радіоактивних речовин через постійні обстріли окупантів, зокрема з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню).

А вдень з’явилася інформація, що після обстрілу Енергодара Запорізька АЕС вперше в історії повністю відключилася від енергомережі України.

Так, через злочинні дії військ РФ виникли пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, яка розташована поруч із ЗАЕС. Через це 25 серпня двічі відключалася четверта (й остання) лінія зв’язку атомної станції з українською енергосистемою (ПЛ-750 кВ ЗАЕС – Дніпровська). Три інші були раніше пошкоджені під час обстрілів окупантів.

– Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі. Таким чином, дії загарбників спричинили повне відключення ЗАЕС від енергомережі – вперше в історії станції, – наголосили в Енергоатомі.

Електроживлення станції з енергосистеми України забезпечувала лінія зв’язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС. Фахівці розпочали роботу над підключенням одного з енергоблоків.

Поки що зауважень до роботи автоматики та систем безпеки на АЕС немає.

Як поінформували в Державній інспекції ядерного регулювання України, від мережі відключилися енергоблоки №5 та №6 Запорізької АЕС. На енергоблоках спрацював аварійний захист.

Ввечері 25 серпня в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) заявили, що на ЗАЕС відновлено з’єднання із енергосистемою України, але всі 6 енергоблоків залишаються відключеними.

– Україна заявила, що сьогодні ЗАЕС як мінімум двічі втрачала підключення до лінії електропередачі, але зараз з’єднання відновлено. ЗАЕС, як і раніше, з’єднана з лінією 330 кВ, що йде від прилеглої теплоелектростанції, яка може забезпечувати резервне електропостачання. Усі 6 енергоблоків, як і раніше, відключені від мережі, – розповіли в агентстві.

#Ukraine said that during the day, #ZNPP at least twice lost connection to the power line but is currently up again. ZNPP remains connected to a 330kV line from the nearby thermal power facility that can provide back-up electricity. All 6 units remain disconnected from the grid. — IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) August 25, 2022

В Енергоатомі уточнень з цього приводу поки що не публікували.

План РФ з відключення станції та чим це загрожує

Як розповів в інтерв’ю британському виданню The Guardian керівник Енергоатому Петро Котін, Росія вже розробила детальний план відключення Запорізької АЕС від енергомережі України. І це може спровокувати катастрофічні наслідки – вихід з ладу систем охолодження ядерного палива в активних зонах реакторних установок, а також відпрацьованого палива в басейнах витримки.

– Передумовою цього плану було серйозне пошкодження всіх ліній, які з’єднують Запорізьку АЕС з українською системою, – наголосив Котін.

Він уточнив, що російські війська здійснюють обстріли в районі ЗАЕС, щоб пошкодити останню лінію, яка з’єднує станцію з енергосистемою України.

Котін зазначив, що електропостачання станції вже перебуває в критичному стані, оскільки з чотирьох основних ліній, які з’єднують її з українською мережею, працює лише одна. Крім того, вийшли з ладу дві з трьох резервних ліній, що з’єднують АЕС із електростанцією (ТЕС).

За словами Котіна, план РФ підвищить ризик катастрофічного збою, оскільки атомна станція залежатиме лише від дизель-генераторів для охолодження реакторів. А якщо генератори вийдуть з ладу, вже через 90 хвилин температура в реакторах підвищиться до небезпечних рівнів.

– Під час цього відключення станція не буде підключена до джерела живлення, і це є причиною небезпеки. Якщо не забезпечити охолодження протягом півтори години, то у вас вже буде плавлення, – пояснив Котін.

Про ці ж ризики попередили і в Держінспекції ядерного регулювання України. Там наголосили, що зупинка всіх енергоблоків ЗАЕС та втрата всіх джерел електроживлення може спровокувати розвиток ситуації за “фукусімським сценарієм”. Йдеться про аварію на японській АЕС Фукусіма-1, яка сталася в 2011 році після землетрусу та цунамі.

Так, атомна станція повинна мати постійне електроживлення, зокрема, щоб була змога охолоджувати ядерне паливо в реакторах. Інакше системи охолодження вийдуть з ладу, і це запустить процес плавлення ядерного палива. Як результат – може статися витік радіації в навколишнє середовище.

Військова техніка РФ поблизу реакторів

Окрім обстрілів, загрозу ядерній безпеці на Запорізькій АЕС створює військова техніка РФ.

Зокрема, розвідка Великої Британії оприлюднила супутниковий знімок ЗАЕС, на якому позначила місця розташування техніки РФ. У розвідці наголошують, що російські війська зберігають посилену військову присутність на станції. Окупанти, зокрема, розмістили бронетранспортери за 60 м від реактора №5.

1/5 In early March, Russian ground forces assaulted and seized Zaporizhzhia Nuclear Power Plant (ZNPP). pic.twitter.com/TA6Ics2VkR — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) August 25, 2022

Водночас видання The Guardian ілюструвало інтерв’ю Петра Котіна супутниковим знімком, зробленим американською компанією Maxar Technologies. На фото позначено, що російська техніка розміщена в турбінних залах двох діючих реакторів а також під естакадою.

Котін із посиланням на джерела уточнив, що в одному машинному залі знаходиться 14 одиниць техніки, а в іншому – щонайменше шість. За його словами, така ситуація створює високу пожежну небезпеку.

– У разі пожежі в машинному залі навіть не буде можливості її загасити або ліквідувати наслідки. Пожежні бригади не зможуть туди потрапити, оскільки всі в’їзди заблоковано вантажівками, які щільно “упаковані” там, – заявив керівник Енергоатому.

Він додав, що в такій ситуації полум’я потенційно може поширитися на реактори та спровокувати світову ядерну катастрофу.

Раніше в мережі публікували відео, на якому була зафіксована військова техніка РФ у машинній залі енергоблока ЗАЕС. В Енергоатомі ж днями повідомляли, що на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки РФ.

Продовження терору на станції

Окупанти не припиняють знущатися з персоналу Запорізької АЕС. За даними Петра Котіна, були затримані понад 200 людей.

Водночас український омбудсмен Дмитро Лубінець поінформував, що РФ вдається до “кримінального переслідування” працівників Запорізької атомної станції. Є інформація, що окупаційні війська затримали двох співробітників ЗАЕС за начебто співпрацю зі Збройними силами України.

– Також у Росгвардії озвучили, що із березня таких “порушників” було 26 осіб. Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС… Окупанти затримують, катують та вбивають працівників ЗАЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди, яка відповідає за об’єкт, – наголосив Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що після захоплення ЗАЕС російськими військами персонал станції фактично став їхнім заручником. Лубінець підтверджує, що рашисти викрали десятки співробітників, і подальша їх доля часто невідома.

Крім того, відомо про вбивство щонайменше трьох працівників ЗАЕС:

• аквалангіста Андрія Гончарука, який після жорстокого побиття окупантами впав у кому та помер;

• майстра цеху Максима Марка, який загинув від обстрілів РФ 14 серпня;

• слюсаря цеху теплової автоматики Владислава Мітіна, який помер 23 серпня від поранень.

Російські провокації на ЗАЕС: чим це загрожує Україні та світу

Як розповіла Фактам ICTV голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко, в шести реакторах ЗАЕС та в сховищі ядерного палива зберігається до 18 тис. паливних збірок. Це вдесятеро більше, ніж було на Чорнобильській АЕС.

Тож і гіпотетичні наслідки аварії на ЗАЕС будуть значно гіршими:

Наприклад, площа зони відчуження довкола атомної станції становитиме близько 30 тис. кв. км (це майже в 10 разів більше, ніж у Чорнобилі).

А площа потенційно забруднених територій може сягнути 2 млн кв. км (після Чорнобильської катастрофи було 200 тис. кв. км).

Майже вся територія Запорізької області стане непридатною для проживання.

Радіаційного ураження можуть зазнати близько 1 млн людей, а кількість загиблих – в десятки разів перевищити кількість жертв аварії на ЧАЕС.

Відбудеться забруднення водойм та ґрунтів через значний викид радіоактивного цезію-137. Постраждають Дніпро, Чорне та Азовське моря.

Можуть постраждати як країни Східної Європи, так і прикордонні області РФ (Бєлгородська, Ростовська, Курська), а також тимчасово окупований Крим.

Зона поширення радіоактивного забруднення залежатиме від атмосферної циркуляції повітряних мас на той момент та опадів. Тобто постраждає не лише Україна: залежно від погодних умов радіоактивну хмару може віднести на територію Європи, РФ чи Білорусі.

Що кажуть у світі

Світова спільнота протягом останніх днів та тижнів закликає до створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. Зокрема, про це заявив 18 серпня під час візиту до України генсек ООН Антоніу Гутерреш. Він зазначив, що будь-яке потенційне пошкодження Запорізької АЕС буде “самогубством”.

Днями безпеку ядерних об’єктів в Україні обговорили прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон. Вони наголосили, що потрібно гарантувати безпеку ядерних установок, зокрема на ЗАЕС, та виступили за якнайшвидший візит представників МАГАТЕ на станцію.

Крім того, посли Великої сімки (G7) висловилися за негайне припинення військових дій, виведення російських солдатів та техніки із Запорізької АЕС та Енергодара. Тобто за повернення Україні повного контролю над станцією.

24 серпня президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради безпеки ООН у форматі онлайн та закликав спостерігачів МАГАТЕ якнайшвидше взяти під контроль ситуацію на Запорізькій АЕС.

– РФ поставила світ на межу радіаційної катастрофи. Це факт, що російські військові перетворили територію найбільшої в Європі АЕС – Запорізької – на зону бойових дій. Тепер Європа та сусідні регіони зіткнулися із загрозою радіаційного забруднення, – заявив Зеленський.

Позиція МАГАТЕ: коли очікувати на місію

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) запевняють у готовності відправити екстрену місію на ЗАЕС уже найближчими днями. Це станеться за умови, якщо переговори про таку поїздку матимуть успіх.

Місію, ймовірно, очолить гендиректор агентства Рафаель Гроссі. У коментарі французьким ЗМІ він підтвердив, що його команда може скоро вирушити на АЕС.

На запитання журналістів, чи увінчалися успіхом переговори щодо отримання доступу до станції, Гроссі запевнив, що МАГАТЕ “дуже близьке до цього”. Він додав, що цей процес є “надзвичайно складним”, і висловив надію, що місія відбудеться протягом “днів”.

– Нам потрібно туди поїхати, нам потрібно стабілізувати ситуацію, нам потрібно найближчим часом забезпечити присутність МАГАТЕ, – наголосив Гроссі.

Водночас він вважає, що демілітаризація Запорізької АЕС не входить до порядку денного МАГАТЕ, а начебто має вирішуватися “на політичних переговорах”.

Керівник Енергоатому Петро Котін поінформував під час інтерв’ю The Guardian, що місія МАГАТЕ може прибути на станцію протягом одного-двох тижнів.

– Є прогрес у переговорах… І я бачив деякі плани, які вони мають реалізувати наприкінці місяця, – заявив Котін.

Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко заявив у коментарі західним ЗМІ, що представники МАГАТЕ можуть відвідати станцію вже найближчими днями – не пізніше початку вересня.

В ООН же уточнили, що готові підтримати будь-яку місію МАГАТЕ, яка прямуватиме на Запорізьку АЕС через Київ. Тобто представники агентства з атомної енергії повинні прибути на ЗАЕС з неокупованих територій України, а не навпаки.

– Я, як і раніше, серйозно знепокоєний ситуацією на Запорізькій атомній електростанції і навколо неї. Будь-яка подальша ескалація ситуації може призвести до самознищення. Секретаріат ООН готовий підтримати будь-яку місію з Києва (через підконтрольну українській владі територію, – Ред.) на ЗАЕС, – наголосив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

I remain gravely concerned about the situation in and around the Nuclear Power Plant in Zaporizhzhia. Any further escalation of the situation could lead to self-destruction. The @UN Secretariat is ready to support any @iaeaorg mission from Kyiv to the Plant. — António Guterres (@antonioguterres) August 25, 2022

Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляє, що представники МАГАТЕ хочуть відвідати Запорізьку атомну станцію до 5 вересня. Підготовка до такої місії триває.

До делегації можуть увійти представники органів охорони та безпеки, а також посадовці, відповідальні за облік ядерних матеріалів на об’єкті. За даними джерел видання, в МАГАТЕ спочатку хотіли переконатися, що із Запорізької АЕС за пів року окупації не зникли запаси збагаченого урану. А тепер, схоже, повноваження місії розширять.

Як зазначає Bloomberg, залучення експертів із безпеки дозволить МАГАТЕ здійснити оцінку наслідків обстрілів ЗАЕС. А висновки експертів можуть бути використані для притягнення винних до відповідальності.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі в середу, 24 серпня, зустрівся в Стамбулі (Туреччина) з представниками Росатома, які наразі разом із військами РФ контролюють захоплену станцію. Темою розмови стало узгодження безпекових гарантій для місії.

Important technical discussions today in Istanbul on @IAEAorg‘s imminent mission to #Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/3DmEx9PAA0 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) August 24, 2022

Найскладніший момент – це припинення вогню та безпечне проведення представників МАГАТЕ через зону бойових дій.

Очікується, що делегація агентства має вирушити з Києва, після чого заїхати на окуповану РФ територію міста Енергодар та ЗАЕС.

Джерело: Енергоатом, Держінспекція ядерного регулювання України, Дмитро Лубінець, Юрій Соболевський, Бердянська міська рада

Фото: Maxar Technologies/ The Guardian, CNN/Planet Labs