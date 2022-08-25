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Факти / Україна

Ракети летіли з Бєлгородської області: у Харкові серед ночі пролунали вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Ракети летіли з Бєлгородської області: у Харкові серед ночі пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

Уночі 25 серпня в Харкові пролунали вибухи.

Потужні звуки місцеві жителі чули після третьої години.

За свідченням очевидців, ракети, якими атакували місто, летіли з боку Бєлгородської області.

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Офіційних коментарів від влади міста та області поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 183-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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