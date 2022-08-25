Ракети летіли з Бєлгородської області: у Харкові серед ночі пролунали вибухи
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Фото: Depositphotos
Уночі 25 серпня в Харкові пролунали вибухи.
Потужні звуки місцеві жителі чули після третьої години.
За свідченням очевидців, ракети, якими атакували місто, летіли з боку Бєлгородської області.
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Офіційних коментарів від влади міста та області поки не надходило.
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