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Факти / Україна

Росія веде інформаційну кампанію проти Зеленського – Данілов

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Росія веде інформаційну кампанію проти Зеленського – Данілов

Росія веде потужну інформаційну кампанію проти президента Володимира Зеленського.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, одним із наративів російської пропаганди є теза про те, що світ нібито “втомився від війни” РФ проти України.

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– Це не відповідає дійсності. Весь цивілізований світ підтримує нас у нашій єдності і цілісності, – наголосив Данілов.

Секретар РНБО додав, що військово-політичне керівництво країни з першого дня повномасштабної війни з Росією працює як єдина команда.

– Щодня протягом тижня під керівництвом президента проходять зустрічі, робочі наради за участю ключових представників сектору безпеки та оборони, на яких напрацьовуються важливі управлінські рішення, – сказав Данілов.

Раніше Данілов заявив, що українцям треба готуватися до затяжної війни з Росією.

Він зазначив, що лише повна нейтралізація агресії РФ означатиме перемогу. До того ж війну у жодному разі не можна “заморозити”, оскільки країна-агресор рано чи пізно все одно зазіхатиме на нашу землю.

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