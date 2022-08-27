Август, 27 в 14:11

Россия проводит мощную информационную кампанию против президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, одним из нарративов российской пропаганды является тезис о том, что мир якобы “устал от войны” РФ против Украины.

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– Это не соответствует действительности. Весь цивилизованный мир поддерживает нас в нашем единстве и целостности, – подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что военно-политическое руководство страны с первого дня полномасштабной войны с Россией работает как единая команда.

– Ежедневно в течение недели под руководством президента проходят встречи, рабочие совещания с участием ключевых представителей сектора безопасности и обороны, на которых нарабатываются важные управленческие решения, – сказал Данилов.

Ранее Данилов заявил, что украинцам нужно готовиться к затяжной войне с Россией.

Он отметил, что только полная нейтрализация агрессии РФ будет означать победу. К тому же, войну ни в коем случае нельзя “заморозить”, поскольку страна-агрессор рано или поздно все равно будет посягать на нашу землю.