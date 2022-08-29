Початок операції: Жданов про контрнаступ ЗСУ на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ почали операцію зі звільнення Херсона.
– Прошу всіх утриматись від подібних настроїв, зараз почалися не бої, операція, яка у перспективі направлена на розширення плацдармів, звільнення правобережжя Херсонщини із містом Херсон, – про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, посилаючись на слова заступника начальника Одеської районної військової адміністрації.
Нагадаємо, що 29 серпня 109 полк так званої “ДНР” відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.
Новина доповнюється.
Зараз дивляться
Джерело: Олег Жданов