Серпень, 29 в 14:20

ЗСУ почали операцію зі звільнення Херсона.

– Прошу всіх утриматись від подібних настроїв, зараз почалися не бої, операція, яка у перспективі направлена на розширення плацдармів, звільнення правобережжя Херсонщини із містом Херсон, – про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, посилаючись на слова заступника начальника Одеської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, що 29 серпня 109 полк так званої “ДНР” відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

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Джерело: Олег Жданов