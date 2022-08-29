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Факти / Україна

Початок операції: Жданов про контрнаступ ЗСУ на Півдні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Початок операції: Жданов про контрнаступ ЗСУ на Півдні
Фото: Генштаб ЗСУ

ЗСУ почали операцію зі звільнення Херсона.

– Прошу всіх утриматись від подібних настроїв, зараз почалися не бої, операція, яка у перспективі направлена на розширення плацдармів, звільнення правобережжя Херсонщини із містом Херсон, – про це повідомив військовий експерт Олег Жданов, посилаючись на слова заступника начальника Одеської районної військової адміністрації.

Нагадаємо, що 29 серпня 109 полк так званої “ДНР” відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Новина доповнюється.

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Джерело: Олег Жданов

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