Обстріли Харкова та підготовка місії МАГАТЕ на до візиту на ЗАЕС: що відбувається на 189-й день війни (онлайн)
В результаті обстрілу Харкова загинуло п’ять осіб, щонайменше 12 поранених.
Ворог також обстріляв крилатими ракетами Кривий Ріг, сильні обстріли тривають на Сході та Півдні.
У Миколаєві загинула людина, ще одна – поранена.
Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про повернення акцизів на пальне;
Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, який очолить місію на ЗАЕС;
В Умані через загрози провокацій з боку Росії заборонили масові заходи на Рош га-Шана;
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