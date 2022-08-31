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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Обстріли Харкова та підготовка місії МАГАТЕ на до візиту на ЗАЕС: що відбувається на 189-й день війни (онлайн)

Обстріли Харкова та підготовка місії МАГАТЕ на до візиту на ЗАЕС: що відбувається на 189-й день війни (онлайн)

В результаті обстрілу Харкова загинуло п’ять осіб, щонайменше 12 поранених.

Ворог також обстріляв крилатими ракетами Кривий Ріг, сильні обстріли тривають на Сході та Півдні.

У Миколаєві загинула людина, ще одна – поранена.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт про повернення акцизів на пальне;

Президент Володимир Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, який очолить місію на ЗАЕС;

В Умані через загрози провокацій з боку Росії заборонили масові заходи на Рош га-Шана;

Євросоюз передасть Україні 5,5 млн таблеток йодистого калію на випадок радіоактивної аварії.

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