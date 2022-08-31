Кабмін ініціював санкції проти деяких представників РПЦ, зокрема, проти патріарха Кирила.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вимагає закрити двері для російських туристів. 31 серпня міністри МЗС країн-членів ЄС зберуться, щоб обговорити цю тему. З боку держав ЄС вже лунають заяви, що не всі погоджуються із жорсткими обмеженнями для громадян РФ.

Африку прибуло перше українське судно з зерном. З чорноморських портів вийшло ще 6 суден.