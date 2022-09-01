Вересень, 01 в 20:30

У четвер, 1 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про те, що його “довгоочікуваний” візит на Запорізьку АЕС завершено.

Він зазначив, що “фізична цілісність” Запорізької АЕС “порушена” і агентство встановлює постійну присутність на ЗАЕС.

– Я щойно завершив перший тур ключовими місцями, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звісно, ​​багато що ще треба зробити. Моя команда залишається, і, що важливіше і найважливіше, ми встановлюємо нашу постійну присутність з боку МАГАТЕ тут, – сказав він у відео із ЗАЕС, розміщеному у нього в Twitter.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I Зараз дивляться — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022

До цього НАЕК Енергоатом, до складу якої входить ЗАЕС, розповіла, що станом на 18:00 четверга Гроссі покинув станцію.

З ним зі станції поїхала більшість членів делегації.

В Енергоатомі повідомляють, що на ЗАЕС залишилося п’ять представників місії МАГАТЕ. За їхніми даними, представники розвантажують привезене ними обладнання та після цього продовжать роботу на станції.

Там уточнювали, що співробітники МАГАТЕ будуть перебувати на ЗАЕС до 3 вересня.

Місія прибула на ЗАЕС після 14:00 1 вересня. Окупаційна “влада” стверджує, що експерти мали виїхати з тимчасово окупованої росіянами частини Запорізької області до 20:00.