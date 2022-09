У четвер, 1 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про те, що його “довгоочікуваний” візит на Запорізьку АЕС завершено.

Він зазначив, що “фізична цілісність” Запорізької АЕС “порушена” і агентство встановлює постійну присутність на ЗАЕС.

I am finishing my first visit to #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.@IAEAorg is here to stay and will maintain a continued presence at #ZNPP. pic.twitter.com/k4zO3IMe2I

Зараз дивляться

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) September 1, 2022