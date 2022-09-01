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Факти / Україна

Цілісність ЗАЕС порушена: МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності на станції

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

У четвер, 1 вересня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив про те, що його “довгоочікуваний” візит на Запорізьку АЕС завершено.

Він зазначив, що “фізична цілісність” Запорізької АЕС “порушена” і агентство встановлює постійну присутність на ЗАЕС.

– Я щойно завершив перший тур ключовими місцями, які ми хотіли побачити в цьому першому підході до всього об’єкта. Звісно, ​​багато що ще треба зробити. Моя команда залишається, і, що важливіше і найважливіше, ми встановлюємо нашу постійну присутність з боку МАГАТЕ тут, – сказав він у відео із ЗАЕС, розміщеному у нього в Twitter.

До цього НАЕК Енергоатом, до складу якої входить ЗАЕС, розповіла, що станом на 18:00 четверга Гроссі покинув станцію.

З ним зі станції поїхала більшість членів делегації.

В Енергоатомі повідомляють, що на ЗАЕС залишилося п’ять представників місії МАГАТЕ. За їхніми даними, представники розвантажують привезене ними обладнання та після цього продовжать роботу на станції.

Там уточнювали, що співробітники МАГАТЕ будуть перебувати на ЗАЕС до 3 вересня.

Місія прибула на ЗАЕС після 14:00 1 вересня. Окупаційна “влада” стверджує, що експерти мали виїхати з тимчасово окупованої росіянами частини Запорізької області до 20:00.

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Джерело: AFP
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