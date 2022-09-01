Обстріли Харкова та початок інспекції МАГАТЕ на ЗАЕС: що відбувається на 190-й день війни (онлайн)
Початок інспекції місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС заплановано на 1 вересня;
Компанія Raytheon Missiles & Defense, з якою уклав контракт Пентагон, надасть Україні дві батареї NASAMS;
В ході контрнаступу на півдні українські війська подекуди відсунули лінію фронту на деяку відстань, використовуючи відносно слабку російську оборону;
Голова МЗС Бельгії визнала, що порушила закон під час візиту в окупований Крим, та попросила вибачення;
Міноборони подало в Раду пропозиції щодо військового обліку для жінок. За словами Маляр, на сьогодні в державі немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку.
<1>