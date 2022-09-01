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Інспекція МАГАТЕ, яка має відвідати Запорізьку АЕС, прибуде на станцію 1 вересня, попри спроби Російської Федерації завадити цьому візиту.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

– Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня має прибути на Запорізьку атомну електростанцію з метою оцінки ситуації на станції та встановлення постійного представництва. Узгоджується маршрут обходу станції із акцентуванням представників МАГАТЕ на об’єктах, що зазнали ураження внаслідок обстрілів, – повідомили розвідники.

Наразі можливість прибуття на станцію інспекторів з ядерного нагляду ООН постійно ускладнюється деструктивними діями з боку окупаційної адміністрації міста-супутника станції Енергодара та самої станції.

– Зокрема, не припиняються провокативні обстріли як самої станції, так і можливих маршрутів прибуття представників МАГАТЕ, – повідомили в ГУР.

При цьому щодо співробітників станції окупанти чинять нищівні репресії, повідомили у військові розвідці.

Джерело: ГУР