Вересень, 01 в 1:41

США передадуть Україні дві батареї зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

Про це повідомляє Пентагон, додаючи, що закупівля NASAMS, про яку було оголошено минулого тижня, має зміцнити оборону України проти сучасних повітряних загроз, включаючи безпілотні літальні апарати, гелікоптери та крилаті ракети.

Як повідомили у Міноборони США, Вашингтон 26 серпня підписав з Києвом контракт на суму $182 млн на постачання двох батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України.

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Контракти обмежені максимальною ціною та компенсують підряднику фактично понесені витрати.

– NASAMS – це лише останній із різноманітних засобів ППО, які ми поставляємо Україні. Це перевірені системи, які принесуть реальну користь на полі бою, – сказав заступник міністра оборони із закупівель та підтримки Вільям Лаплант.

Своєю чергою Дуглас Р. Буш, помічник міністра оборони США з питань закупівлі, матеріально-технічного забезпечення та технологій, заявив, що швидкість та оперативність придбання NASAMS є головним пріоритетом.

– Швидке укладення цього контракту є ще одним прикладом здатності армії прискорити доставку критично важливих можливостей через наших промислових партнерів нашим союзникам, – сказав він.

У Пентагоні нагадали, що ця закупівля NASAMS є частиною третього пакета Ініціативи зі сприяння безпеці України, оголошеного 1 липня, в рамках якого Україні було виділено допомогу в галузі безпеки на суму $820 млн.

Джерело: Міністерство оборони США

Фото: kongsberg