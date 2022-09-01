Вересень, 01 в 0:43

Втомитись від війни в Україні означає відвернутись від понад 350 загиблих дітей, яких вбила агресія Російської Федерації.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у зверненні до учасників Венеціанського Кінофестивалю.

– Я ціную можливість звернутись сьогодні до вас і розповісти нашу історію. Про Україну, її народ та війну, яку Росія веде проти нас 189 днів. Історія – поза конкурсом і поза межами людяності та здорового глузду. Драма, заснована на реальних подіях. Втілена у життя реальними нелюдами, вбивцями, катами, терористами. Трагедія, не у супроводі геніальної музики Моріконе, а бридких частушок і звуків вибухів, пострілів і сирен повітряної тривоги. Хорор, тривалістю не 120 хвилин, а 189 днів, – сказав президент.

Він наголосив, що за 189 днів війни, як стверджує Росія, від війни в Україні нібито втомились Європа та світ.

Зараз дивляться

– Так каже Росія. Цього хоче Росія. Цього Росія домагається. Примітивний сюжет у трьох актах, аби світ зробив три драматичні помилки. Звик до війни. Змирився з війною. Забув про війну. Цей задум ніколи не має втілитись у життя, – наголосив Володимир Зеленський.

Він закликав діячів культури не забувати і не мовчати щодо війни в Україні.

– Ваша позиція важлива, ваш голос впливовий, ваше слово гучне. Найменше, що ви можете сьогодні зробити, а точніше – не зробити – це не мовчати, не боятись, не відвертатись, не проходити повз і не бути байдужим до війни в Україні, яку розв’язала Росія, – сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що для когось силою є лише ракети і ядерні боєголовки.

– Для нас сила – у філософії, ментальності, це сенси і слова. Для нас це також зброя. Я хочу аби у світі кожна країна, кожен народ, кожна інституція і спільнота мали чітке уявлення про те, що переживає зараз Україна, – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що чути про цю війну треба максимально зрозумілою мовою.

– Для вас такою – є мова кіно. Але ви не побачите далі моторошні кадри – вибухи, постріли, руйнування, дим. Біль та сльози. Ви побачите те, що більшість, зазвичай, не бачить. Невід’ємна частина кожного фільму, на яку далеко не кожен звертає увагу. Важливі імена, які йдуть у забуття і невідомість, бо в мить, коли вони зʼявляються на екрані – більшість глядачів робить дві речі: встають і йдуть. Знаю, що перше сьогодні – важливо. Друге – неможливо, – наголосив президент.

Після цієї фрази звернення Володимира Зеленського тимчасово було перервано, замість чого з’явились титри з іменами дітей, яких вбила Російська Федерація. Список імен налічував 358 загиблих дітей, через агресію Росії. Крім того, після титрів зазначено, що після вторгнення Росії 735 дітей отримали поранення від дій окупантів, 223 вважаються зниклими безвісти, а ще 7013 дитина – насильно вивезена з території України.

Після титрів Володимир Зеленський знов звернувся до учасників кінофестивалю із завершальними словами.

– Щоразу коли хтось каже про втому від України – слід згадати ці титри. Втомитись від України означає відмахнутись від цих імен. Забути ці імена. Я впевнений що весь цивілізований світ не зробить цього ніколи, не здасться, буде з Україною до кінця, до переможного кінця, коли правда і справедливість почують оплески, – резюмував президент України.

Раніше дослідники з Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що президент Росії Володимир Путін, очевидно, створює умови для примусової культурної асиміляції депортованих до РФ українців. Те, що очільник Кремля прагне стерти культурну ідентичність українців, свідчить його зустріч із головою Федерального агентства у справах національностей Ігорем Баріновим 29 серпня, вважають аналітики.